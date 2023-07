L’Audiència Nacional confirma que envia Boye a judici pel cas Sito Miñanco

S’ha complert l’averany. La secció tercera de la Sala d’Apel·lacions de l’Audiència Nacional, que presideix el magistrat Félix Guevara, ha desestimat les sol·licituds de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, i de l’advocat Gonzalo Boye amb les que demanaven arxivar la seva causa per blanqueig de capitals a l’anomenada Operació Mito. Un llarg procés judicial sobre la presumpta introducció a Espanya de gairebé quatre tones de cocaïna i de l’entramat orquestrat per amagar els beneficis i els ingressos de l’operació. La fiscalia li reclama a Boye 9 anys i 9 mesos de presó.

En interlocutòria, a la que ha tingut accés El Món, els magistrats desestimen una de les al·legacions principals de les defenses de Miñanco i Boye, l’excepció de cosa jutjada. En aquest sentit, arguïen que els fets havien estat jutjats i que el presumpte blanqueig de capitals va ser desestimat al Contenciós Administratiu en un plet amb el Servei de Prevenció de Blanqueig de Capitals. A més, l’advocat de Carles Puigdemont, reclamava la inhibició de la causa cap a l’Audiència Provincial de Madrid, on s’haurien produït els fets, i fins i tot proposava presentar una qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

La part dispositiva de la interlocutòria per la que es confirma el processament del judici a Boye/QS

Un cas jutjat?

L’escrit d’al·legacions de Boye indicava que els fets pels quals se l’ha processat i se l’envia a la banqueta dels acusats ja havien estat sentenciats tant per la justícia com pel procediment administratiu. En concret, se li imputa una maniobra a través de contractes mercantils que el fiscal relaciona amb el decomís de diners a l’aeroport de Barajas que portaven diversos investigats a les maletes. El fiscal acusa Boye d’aportar a aquest procediment administratiu contractes elaborats ad hoc amb la finalitat d’acreditar l’origen dels diners intervinguts. El cas va ser revisat en via administrativa i posteriorment per la sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que no hi va veure delicte i, a més, va rebaixar l’import de la sanció.

Pel Tribunal, no existeix ni identitat de fets, ni de subjectes en el cas de Boye, entre els procediments administratius, contenciós administratiu i aquest cas de l’Audiència Nacional i, per tant, no aprecia l’excepció de cosa jutjada. En el mateix sentit, la Sala rebutja també plantejar una qüestió prejudicial al TJUE en tractar-se de qüestions que es poden resoldre a través de les vies previstes a la legislació processal espanyola. Desestima igualment la declinatòria de jurisdicció a favor de l’Audiència de Madrid perquè “la connexitat dels delictes investigats i per tal de no trencar la continència de la causa, cal que siguin judicialitzats en un mateix procediment”.

Sito Miñanco també al·lega que va ser condemnat

Burgallo que està acusat processat en aquesta causa per narcotràfic i blanqueig de capitals, apel·lava a la sala argumentant que l’Operació Mito ja s’havia jutjat i havia estat condemnat per una sentència de l’Audiència Provincial de Pontevedra de gener del 2019. Per tant, reclamava l’aplicació de cosa jutjada. Ara bé, segons els magistrats, que compren la tesi de la fiscalia antidroga dirigida per Ignacio de Lucas, considera que no són els mateixos fets i que el blanqueig és per una altra trama de narcotràfic. De fet, la sala assegura que el cas pel qual havia estat condemnat és del 2012 i el blanqueig pel que ara se’l processa es va perpetrar entre el 2016 i el 2018.

És més, els togats indiquen que l’activitat delictiva correspon a un altre marge temporal. En aquesta línia, asseguren que els béns introduïts a l’economia regular procedirien de la seva actuació entre el 2016 i el 2018 quan complia una condemna de 16 anys i 10 mesos de presó per delicte contra la salut pública i des del 2016 en un centre en règim de tercer grau.