Albiach confia a mirar més enllà del referèndum perquè “Catalunya avanci”

Després de les eleccions espanyoles del 23 de juliol, Junts s’ha convertit amb el protagonista del focus de les negociacions, ja que els seus set escons són determinants per desencallar una possible investidura de Pedro Sánchez. Junts ha posat sobre la taula els seus dos requisits per a facilitar al líder socialista la presidència de la Moncloa: el referèndum i l’amnistia. Uns requisits que des del PSOE no estan disposats, ara per ara, a concedir, però que han quedat molt clars com a punt de partida de les negociacions. Així ho ha assegurat aquest dijous al matí la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach: “Evidentment, ja estan damunt de la taula perquè ho ha posat una de les parts, i a partir d’aquí el que hem de trobar són fórmules perquè Catalunya avanci”, assevera, afegint que és important trobar un consens entre totes les forces.

En una entrevista a TVE, la líder dels comuns ha reiterat que les converses per a investir a Sánchez ja han començat, però que avancen a poc a poc. En aquestes converses, les formacions independentistes han agafat la paella pel mànec perquè se senten amb força per decidir el futur de la governabilitat espanyola, una posició que Albiach considera comprensible. Ara bé, la líder dels comuns creu que, tot i que ara estiguin adoptant una “postura de màxims”, les formacions independentistes rebaixaran les seves condicions. En aquest sentit, Albiach demana a ERC i Junts generositat i discreció durant tot el procés.

La líder d’En Comú Podem, Jéssica Albiach / Mireia Comas

En referència a aquestes negociacions, Albiach també ha volgut explicar que el dirigent dels comuns Jaume Asens “ja està treballant i interactuant amb dirigents de Junts” per desencallar la situació. Ara bé, Albiach també ha volgut deixar clar que aquest procés avançarà lentament, avisant que pot durar setmanes o, fins i tot, mesos.

La posició ferma de Junts

Tot i que des dels comuns es mostren confiats que Junts rebaixarà les seves condicions per a acordar un punt mitjà amb Sánchez i facilitar-li la investidura, des de Junts es mantenen molt ferms amb les seves condicions i asseguren que no els tremolarà el pols a l’hora de forçar la repetició de les eleccions.