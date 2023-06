L’ANC activa la llista cívica per a les pròximes eleccions al Parlament

L’Assemblea Nacional Catalana (ACN) ha activat la llista cívica alternativa als partits independentistes que concorri a les pròximes eleccions al Parlament. L’entitat, que s’ha reunit a Girona aquest diumenge al matí, ha assegurat que la candidatura ha de tenir com a únic objectiu la independència de Catalunya i que en cap cas ha de servir per fer “autonomisme”. Els membres del Secretariat Nacional no formaran part de la llista, segons matisa l’entitat.

La llista tindrà el format d’una agrupació d’electors i requerirà unes 50.000 signatures —l’1% del cens electoral— per a poder presentar-se a les eleccions al Parlament, segons l’entitat. L’ANC vol “aglutinar tots els que volen i creuen que la independència es pot fer ja”, però que no es veuen reflectits en els partits actuals. “Tenim sobre la taula masses de gent que no han anat a votar i que volen un projecte real per la independència”.

La vicepresidenta de l’ANC, Núria Marín, a la presentació del full de ruta de l’entitat / ANC

La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, ha aprofitat el pacte a tres bandes del PSC amb el PP i els comuns per investir Jaume Collboni per donar encara més valorar a la llista cívica que es comença a bastir. Segons Feliu, la cessió dels vots del PP per fer alcalde un socialista i la predisposició dels comuns a anar a l’oposició evidencia “la unitat ferma de l’unionisme, que abasta tots els colors, per anar contra l’independentisme”.

Un moviment ciutadà que busqui la independència

La llista cívica pretén ser un moviment ciutadà que deixi enrere les dinàmiques partidistes del Procés. “No anem a fer autonomisme perquè per això ja hi ha els partits polítics”, ha dit la vicepresidenta, Núria Marín. L’entitat ha decidit activar la candidatura alternativa perquè no s’ha assolit “cap dels objectius ni acords establerts” que la majoria independentista del Parlament es va fixar després del 14 de febrer del 2021.

Marín ha insistit que no volen ser un partit polític, sinó que busquen “empoderar la ciutadania perquè recuperi l’energia de l’1 d’octubre”. Per això l’ANC impulsarà la llista, però el secretariat no en formarà part. “Ja té la seva tasca per aconseguir la independència”, ha recordat. “Serà una llista efímera per fer una acció determinada”. L’entitat vol una llista transversal “perquè tothom s’hi vegi reflectit” i avancen que estarà formada per “referents del país i independentistes de pedra picada”.

La samarreta de la Diada d’enguany mira a Europa

L’ANC ha aprofitat l’acte per presentar la samarreta de l’entitat per la Diada d’enguany. Serà de color blau marí, un color que, segons Dolors Feli, “ha estat fàcil d’escollir perquè fa referència a Europa”. Al pit hi porta escrit “Via fora”, que evoca el gran objectiu d’aconseguir la independència de Catalunya.