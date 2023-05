L’ANC acorda una consulta sobre la llista cívica abans d’acabar l’any

Nova fase a l’Assemblea Nacional Catalana. Aquest dimecres van acabar les votacions de les esmenes a la totalitat i les més de 400 esmenes parcials al full de ruta presentat per la direcció de l’entitat a l’Assemblea General Ordinària (AGO). Poca sorpresa, perquè no s’ha aprovat cap esmena ni total ni parcial. El full de ruta, amb més de cent esmenes transaccionades abans de l’AGO, ha avalat la figura de la llista cívica de cara les pròximes eleccions al Parlament i el protocol per portar-la a terme, que contempla un grup promotor i una consulta en el darrer trimestre del 2023 a fi de “ratificar” la seva articulació. De fet, aquestes condicions va formar part de les més de cent esmenes transaccionades,

Així mateix, les conclusions de l’Assemblea General impliquen exposar-les públicament el pròxim 18 de juny en un conclave físic, perquè l’AGO ha estat virtual. En tot cas, l’ANC ara ja té el camí obert per impulsar una candidatura per concórrer als comicis del Parlament amb l’objectiu de fer “efectiva la declaració d’independència”. En aquest sentit, els impulsors d’aquesta iniciativa deixen ben clar que la llista no servirà per articular Governs autonomistes i només ha de servir per “defensar la voluntat dels electors independentistes”. Com que l’ANC no té voluntat de ser un partit polític s’utilitzarà la fórmula d’una “agrupació d’electors”.

Tres elements

Atès le full de ruta aprovat, els socis ha decidit que “caldrà constituir un grup promotor, determinar els mecanismes democràtics per a la composició de la llista a través d’un reglament i definir el codi ètic i de compromís amb la declaració d’independència que signaran els seus integrants”. “En qualsevol cas, l’impuls final de la llista cívica haurà de ser ratificat pels socis en una consulta que se celebrarà el darrer trimestre de 2023, a fi de poder crear un potent moviment de voluntariat i de participació”, assegura el document al que ha tingut accés El Món. Així els tres elements bàsics de la llista són: agrupació d’electors, objectiu la Declaració d’Independència i la consulta interna per ratificar-la.

En aquesta línia, l’ANC deixa clar que la Llista Cívica tindrà com a objectiu “aixecar la Declaració d’Independència, fer-la efectiva i mantenir-la, tot consolidant la República catalana”. Per tant, si aquest objectiu no es pot assolir, aquesta candidatura no donarà suport a cap més opció que no sigui fer efectiva la Declaració d’Independència. “Fins i tot si això comporta noves eleccions al Parlament de Catalunya, ja que no s’acceptarà per més temps que els que s’anomenen independentistes continuïn bloquejant la independència mentre gestionen l’autonomia”, alerten des de l’ANC. En aquest context, insisteix que la llista ha de ser capaç de recollir “el vot majoritari de l’independentisme i també el de l’abstenció, per reforçar i ampliar la majoria independentista al Parlament”. La llista també haurà de ser “compatible” amb la recerca de la unitat de l’independentisme i no ha de ser un “element de fragmentació”.