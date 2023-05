L’ANC demana finançament públic per a les querelles de les víctimes de Pegasus

Nova jornada de compareixents a la comissió d’investigació Pegasus al Parlament de Catalunya. Aquest matí s’han assegut a la taula els presidents de l’Assemblea Nacional Catalana i d’Òmnium Cultural, Dolors Feliu i Xavier Antich. Tots dos han carregat els neulers contra l’espionatge i contra la desídia de l’Estat espanyol per investigar-ho. Feliu ha reclamat fons públics de la Generalitat per defensar les víctimes del Catalangate. Per la seva banda, Antich ha desgranat en detall els moments en què membres de la seva junta directiva van ser espiats i que podrien deslegitimar el judici del Procés.

La sessió també ha servit per ampliar el pla de treball de la comissió i per la incomoditat que grups parlamentaris mostren amb la seva tasca. Aquest és el cas del PSC, que se les ha tingudes amb Junts. El portaveu socialista a la comissió, Òscar Aparicio, ha preguntat amb bala als compareixents, i el diputat de Junts, Josep Rius, li ha retret els “interrogatoris” del socialista com si estigués a la “comissaria de Via Laietana” i, en canvi, no pregunti als seus companys de govern de Madrid. Aparicio ja ha avisat que ho farà amb qui “comparegui”. El portaveu de Ciutadans, Nacho Martín Blanco, que ha acusat, sense aportar document que Òmnium ha rebut deu milions d’euros de diners públics. El diputat no ha pogut sentir les respostes perquè ha abandonat abans d’hora la comissió perquè havia d’assistir-ne a una altra.

La comissió d’Investigació Pegasus d’aquest matí al Parlament, amb Dolors Feliu i Xavier Antich

Finançar les querelles

Feliu s’ha dirigit als diputats per demandar suport financer per poder investigar i aclarir les víctimes de l’espionatge. En aquest context, ha defensat que les institucions catalanes financin les “querelles necessàries lligades als casos Pegasus” a més d’oferir “assistència jurídica, tècnica i psicològica” a les víctimes i no quedin en una situació de desemparament. Així mateix, ha proposat als grups parlamentaris la programació de campanyes i dispositius per alertar dels possibles espionatges i dels riscos que comporta.

Feliu també ha recordat la poca fe que la investigació del jutjat d’instrucció número 32 de Barcelona. En aquesta línia ha ressaltat que els advocats de les víctimes van recusar el jutge instructor perquè participava en manifestacions independentistes. Finalment, el Consell General del Poder Judicial va designar una altra instructora. Segons Feliu, aportant l’informe de Cityzen Lab s’han espiat sis membres de la direcció de l’ANC, que són Elisenda Paluzie, Jordi Sánchez, Arià Bayé, Sònia Urpí, Jordi Domingo Ceperuelo i Jordi Baylina.

Pegasus contamina el judici del Procés

Per la seva banda, el president d’Òmnium ha detallat els moments en què el peritatge dels terminals mòbils dels membres de la junta de l’entitat o de l’entorn de Jordi Cuixart van ser espiats. Dates que corresponen a moments crucials del judici del Procés o de la situació processal dels presos polítics. “Van accedir quan els espiats tenien documents confidencials o estratègies de defensa en els seus terminals”, ha puntualitzat Antich. En aquest context ha posat en dubte la igualtat d’armes i el principi d’un judici just.

Així, ha assegurat que el 4 de juny de 2019 es va interceptar el telèfon de la parella de Jordi Cuixart, la periodista Txell Bonet, que feia de missatgera amb els advocats. La intromissió coincideix amb el final del judici del Procés i amb l’al·legat final de Cuixart davant el tribunal. Pel que fa a Marcel Mauri, s’ha constatat que van infectar el seu mòbil fins a 19 vegades entre 2017 i 2020. En diverses ocasions entre novembre de 2017 i novembre de 2018. El 24 d’octubre de 2019, una setmana després de la difusió de la sentència i el febrer de 2020 quan Cuixart ja podia sortir de la presó per aplicació de l’article 100.2 de la llei penitenciària. El seu mòbil també va patir intromissions el maig, octubre i novembre de 2020 quan les reunions de la Junta i amb els advocats se celebraven telemàticament. Jordi Bosch, secretari de la Junta d’Òmnium, també va patir la infecció just cinc dies abans que se li apliqués a Cuixart un règim flexible del règim penitenciari. I fins a tres ocasions, a Elena Jiménez, encarregada de l’estratègia internacional d’Òmnium Cultural i organitzadora de la seva defensa político-jurídica en institucions internacionals.