La ANC acuerda una consulta sobre la lista cívica antes de acabar el año

Nueva fase en la Asamblea Nacional Catalana. Este miércoles acabaron las votaciones de las enmiendas a la totalidad y las más de 400 enmiendas parciales a la hoja de ruta presentada por la dirección de la entidad a la Asamblea General Ordinaria (AGO). Poca sorpresa, porque no se ha aprobado ninguna enmienda ni total ni parcial. La hoja de ruta, con más de cien enmiendas transaccionadas antes de la AGO, ha avalado la figura de la lista cívica de cara a las próximas elecciones al Parlamento y el protocolo para llevarla a cabo, que contempla un grupo promotor y una consulta en el último trimestre del 2023 a fin de «ratificar» su articulación. De hecho, estas condiciones formaron parte de las más de cien enmiendas transaccionadas.

Así mismo, las conclusiones de la Asamblea General implican exponerlas públicamente el próximo 18 de junio en un cónclave físico, porque el AGO ha sido virtual. En todo caso, la ANC ahora ya tiene el camino abierto para impulsar una candidatura para concurrir a los comicios del Parlamento con el objetivo de hacer «efectiva la declaración de independencia». En este sentido, los impulsores de esta iniciativa dejan bien claro que la lista no servirá para articular gobiernos autonomistas y solo tiene que servir para «defender la voluntad de los electores independentistas». Como que la ANC no tiene voluntad de ser un partido político, se utilizará la fórmula de una «agrupación de electores».

Tres elementos

Atendiendo la hoja de ruta aprobada, los socios ha decidido que «habrá que constituir un grupo promotor, determinar los mecanismos democráticos para la composición de la lista a través de un reglamento y definir el código ético y de compromiso con la declaración de independencia que firmarán sus integrantes». «En cualquier caso, el impulso final de la lista cívica tendrá que ser ratificado por los socios en una consulta que se celebrará el último trimestre de 2023, a fin de poder crear un potente movimiento de voluntariado y de participación», asegura el documento al que ha tenido acceso El Món. Así, los tres elementos básicos de la lista son: agrupación de electores, objetivo la Declaración de Independencia y la consulta interna para ratificarla.

En esta línea, la ANC deja claro que la Lista Cívica tendrá como objetivo «levantar la Declaración de Independencia, hacerla efectiva y mantenerla, consolidando la República catalana». Por lo tanto, si este objetivo no se puede lograr, esta candidatura no apoyará a jefe más opción que no sea hacer efectiva la Declaración de Independencia. «Incluso si esto comporta nuevas elecciones en el Parlamento de Cataluña, puesto que no se aceptará por más tiempo que los que se denominan independentistas continúen bloqueando la independencia mientras gestionan la autonomía», alertan desde la ANC. En este contexto, insiste en que la lista tiene que ser capaz de recoger «el voto mayoritario del independentismo y también el de la abstención, para reforzar y ampliar la mayoría independentista en el Parlamento». La lista también tendrá que ser «compatible» con la investigación de la unidad del independentismo y no tiene que ser un «elemento de fragmentación».