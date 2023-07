Los partidos independentistas se compromete a crear un frente común

Junts per Catalunya ha arrancado el compromiso de Esquerra y la CUP a favor de promover un espacio conjunto entre los actores independentistas para definir una hoja de ruta que permita trabajar por la autodeterminación y la amnistía y la culminación de la República Catalana. Lo ha hecho en el preámbulo de la moción que reclama en el Estado la condonación de la deuda del fondo de liquidez autonómica (FLA).

El texto aprobado en el Parlamento por las formaciones independentistas expone que «hay que promover y participar en un espacio de coordinación, consenso y dirección estratégica colegiada para generar consensos entre los principales actores independentistas y definir los pasos compartidos en todos los ámbitos de actuación relevantes para culminar el camino hacia la República Catalana».

En este sentido, el encabezamiento de la moción menciona que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha propuesto en la sesión de control de esta semana la creación de un frente común para forzar el Estado a aceptar una solución política y democrática por la autodeterminación y la amnistía.

Pere Aragonès en la sesión de control / Parlamento

Advertencia de Junts al PSC

El diputado de Junts per Catalunya Joan Canadell ha sido el encargado de presentar la moción y ha advertido al PSC que el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez pasa por la autodeterminación y la amnistía y ha avisado los socialistas que «si bloquean la investidura, no tengan la barra de decir que es culpa nuestra«. «Será culpa suya por no querer afrontar los problemas que afectan gravemente el bienestar de los catalanes», ha sentenciado.

Otras reclamaciones

La moción también reclama que el Gobierno catalán plantee al ejecutivo español el cumplimiento del principio de ordinalidad, que liquide los importes no ejecutados en infraestructuras durante la última legislatura y la compensación de las partidas pendientes de la disposición adicional tercera del Estatuto en los próximos presupuestos, entre otros.