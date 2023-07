La candidata de Sumar a la presidència del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha reivindicat aquest dijous en l’acte central de campanya que els comuns han celebrat aquest divendres a la Farga de l’Hospitalet l’aposta perquè els catalans votin un acord sortit de la taula de diàleg, l’única oferta de la formació per intentar resoldre el conflicte català després que deixés el referèndum fora del programa.

Díaz s’ha compromès davant de més de 2.000 persones a dialogar i a arribar a acords amb Catalunya després de la negativa del PSC i ha remarcat que “quan tinguem un acord, els catalans i les catalanes podran votar”, però no ha fet cap proposta concreta més enllà de dir que vol fer “alguna cosa gran per a Catalunya”.

Més de 2.000 persones han assistit a l’acte central de campanya de Sumar- En Comú Podem / Mireia Comas

També ha apel·lat al vot útil de les esquerres a Catalunya perquè, segons ella, amb només un Sumar – En Comú Podem fort es podrà frenar un govern de dreta i extrema dreta a l’Estat espanyol i ha afirmat que “no permetrem que Vox, amb Feijóo, incendiï Catalunya”. “Catalunya decideix i jo sé que vosaltres no acceptareu que els senyoros de Vox incendiïn aquesta terra”, ha reiterat.

Díaz, durant el discurs que ha servit per cloure l’acte després de les intervencions d’altres dirigents com Ada Colau o Jéssica Albaich, ha remarcat que aquesta campanya va d'”un país de països” i ha avisat que la dreta i l’extrema dreta està prohibint obres en català i censurant còmics perquè “no estan en la llengua que els hi agrada als bàrbars”. “Sortiu a votar en defensa de les nostres llengües”, ha reclamat.

Moral de victòria després del debat

La candidata de Sumar ha afirmat que guanyaran les eleccions com “van guanyar ahir el debat” perquè “hem demostrat que som la força tranquil·la d’aquest país”. D’altra banda, ha subratllat que el líder del PP, Alberto Nuñex Feijóo, porta una mala setmana i li ha retret que només sap mentir. “Pensaven que arrasaria en les eleccions i les coses li van molt malament, i per això no va voler anar al debat”. “Estan nerviosos perquè perdran les eleccions”.

La candidata de Sumar a la presidència del govern espanyol, Yolanda Díaz, intervé al míting central de Sumar-En Comú Podem / Mireia Comas

La Rosalía dels comuns

L’exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú, Ada Colau, ha comparat la líder de Sumar amb Rosalía i l’ha descrit com una “reina de les bones, una reina de les que escull el poble, com la Rosalía“. “Avui sortiràs de la Farga ‘coroná’ y totes nosaltres, que som les teves motomamis i les teves yalés, anirem en massa a votar el diumenge i guanyarem les eleccions”, ha sentenciat.