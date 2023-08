Un mort en un xoc frontal entre dos cotxes a Vilamalla, l’Alt Empordà

Tragèdia a les carreteres catalanes. Una persona ha mort aquest dissabte al migdia en un xoc frontal entre dos cotxes a la C-31 a Vilamalla, a l’Alt Empordà. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), l’avís del sinistre s’ha rebut a les 12.53 hores al quilòmetre 379 de la C-31, a tocar del polígon industrial Empordà Internacional. Tots dos cotxes han xocat frontalment per motius que encara s’estan investigant, ocasionant així la mort d’un dels conductors dels dos vehicles.

En l’accident hi ha hagut dos ferits més, un de crític i un de greu. Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). En aquests moments, doncs, la C-31 continua totalment tallada a la zona entre Vilamalla i Siurana, el municipi del costat.

⚫ Tallada totalment la C-31 entre Siurana i Vilamalla per una col·lisió frontal entre dos turismes.#SCT #accident pic.twitter.com/kxXJh0momf — Trànsit (@transit) August 5, 2023

Amb la víctima mortal d’aquest migdia ja són 93 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit aquest 2023 a les vies interurbanes de Catalunya.

Excursionista mort

La tragèdia d’aquest dissabte acompanya la que es va viure ahir. Després de dos dies de recerca, els Bombers de la Generalitat van trobar el cos de l’excursionista de 24 anys desaparegut dimecres a la Vall de Boí. Cap a les 16:40 hores d’aquest divendres els serveis d’emergències han trobat el cos sense vida d’aquest jove a prop de la Presa de Cavallers, una de les zones on els efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) estava buscant-lo des d’ahir. Els Bombers eren conscients que aquesta era una de les rutes probables que el jove podria haver pres per descendir des del cim de la Punta Alta de Comalesbienes.

La família va trucar preocupada divendres a la nit als Bombers perquè ja feia hores que no tenien cap notícia del seu fill. Com que no el van trobar enlloc, van activar un dispositiu de recerca amb cinc dotacions terrestres i drons. Dijous la recerca es va ampliar amb catorze dotacions i dos helicòpters.