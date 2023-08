Interior assegura que l’incendi de Portbou ha estat provocat

Tota l’expectació mediàtica se centra aquest dissabte en l’espectacular incendi que crema a l’Alt Empordà, concretament a la zona de Portbou. Després de 20 hores d’activitat, els Bombers asseguren que s’ha cremat un total de 435 hectàrees, però les flames continuen avançant en direcció a Colera. Els Agents Rurals han obert una investigació per tal de determinar quines han estat les causes que han originat el foc, i apunten que es tracta “d’activitat humana”, ja sigui accidental o no.

Des del parc de Bombers de Llançà, fa pocs minuts ha comparegut el conseller d’interior, Joan Ignasi Elena, qui ha confirmat que l’origen del foc es deuria a l’activitat humana i creuen que no seria una causa accidental. Ara bé, de moment desconeixen quina ha estat la causa, ja que només han pogut determinar quin és el punt d’origen. El que sí que descarten, però, és que el foc s’hagi originat de causa natural. “És molt precipitat encara determinar les causes”, assegura Elena. En aquesta mateixa compareixença als mitjans, el cap d’intervenció a la zona i cap de Regió de Girona dels Bombers, Jordi Martín, assegura que l’estratègia que estan emprant funciona correctament, però recorda que no es poden fer estimacions sobre quan estarà estabilitzat, ja que en qualsevol podria aparèixer un nou focus fora del perímetre controlat que els portés a reorganitzar l’estratègia.

Incendi forestal a Portbou / ACN

Portbou confinat

L’incendi de Portbou continua descontrolat i avançant en diferents direccions. Més enllà de les flames, el foc ha tingut més efectes entre les principals poblacions afectades. A Portbou els habitants s’han quedat sense llum ni aigua durant tota la nit, i bona part de la població també s’ha quedat sense servei de telefonia mòbil. L’alcalde, Gael Rodríguez, explica que estan intentant trobar una solució per tal de poder arreglar la situació i demana a la població que segueixi les indicacions dels Bombers. “Estem investigant el perquè, però tenim el poble sense llum ni aigua a l’aixeta”, assenyala. En aquests moments d’incertesa, l’alcalde demana “calma i serenitat” i confia que la situació s’anirà solucionant a mesura que avancin les hores.