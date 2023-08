Els efectes de l’incendi de Portbou més enllà de les flames

L’incendi de Portbou continua descontrolat i avançant en diferents direccions. Més enllà de les flames, el foc ha tingut més efectes entre les principals poblacions afectades. A Portbou els habitants s’han quedat sense llum ni aigua durant tota la nit, i bona part de la població també s’ha quedat sense servei de telefonia mòbil. L’alcalde, Gael Rodríguez, explica que estan intentant trobar una solució per tal de poder arreglar la situació i demana a la població que segueixi les indicacions dels Bombers. “Estem investigant el perquè, però tenim el poble sense llum ni aigua a l’aixeta”, assenyala.

En aquests moments d’incertesa, l’alcalde demana “calma i serenitat” i confia que la situació s’anirà solucionant a mesura que avancin les hores. Després que ahir a la nit el municipi quedés confinat per tal de prevenir possibles afectacions més greus durant el transcurs de l’incendi, Rodríguez ha explicat aquest dissabte al matí que hi ha diversos horts afectats i una finca que hi ha en el camí que porta cap al pantà on va començar l’incendi. Cap persona ha resultat ferida. Segons alerta Protecció Civil, es manté l’ordre de confinament del municipi de Colera, la zona de la Rovellada i el càmping Sant Miquel.

Dos efectius dels Bombers treballant en l’incendi de Portbou / Cedida a l’ACN

La tramuntana dificulta el control de les flames

El vent està actuant d’aliat de les flames. Des del cos de Bombers confien que la tramuntana amaini al migdia, cap a les 13 hores, cosa que facilitaria les tasques de control aèries. La situació ideal seria que el vent baixés dels 60 quilòmetres per hora, ja que això permetria que els Bombers poguéssin realitzar tasques d’extensió per aire. De fet, en aquests moments, l’enorme majoria de les maniobres de control es fan per via terrestre. Segons explica el director general Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat, Joan Delort, els Bombers “tenen dos helicòpters bombarders” i preveuen que se’n sumin tres més en les pròximes hores, tot i que els agradaria que fossin més.