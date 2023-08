VÍDEO | Així es veu des de l’aire l’incendi de Portbou

Prop de les cinc de la tarda d’aquest passat divendres es va originar un espectacular incendi a Portbou. Unes flames que va néixer al coll del Suro, a prop del pantà de Portbou, i que ha anat avançant ràpidament durant la nit fins al mar. Després d’unes hores molt complicades pel cos de Bombers propiciades per l’orografia i el fort vent de tramuntana que colpeja la zona, ja s’han originat múltiples focus secundaris no connectats entre si que dificulten encara més les tasques d’estabilització.

En aquests moments, ja hi ha 433 hectàrees afectades i les autoritats han obligat a confinar el municipi de Colera, la urbanització de La Rovellada i la part alta de Portbou. De fet, segons indiquen els Bombers des del seu compte de Twitter, durant la nit s’han hagut de desallotjar dels seus domicilis un total de 135 persones, però cap ha resultat ferida. Per tal de fer front a les flames que colpegen l’Alt Empordà, el cos de Bombers se centra a hores d’ara en el flanc dret de l’incendi per tal d’evitar que salti al municipi de Llançà, on el potencial passa a 2.700 hectàrees, a tocar del parc natural del Cap de Creus. És a dir, conduir-lo fins al mar i evitar que arribi a zones poblades.

Els efectius del cos treballen amb eines manuals i camions d’aigua per tal de contenir els focus secundaris que salten empesos per la tramuntana, ja que el fort vent de tramuntana fa molt difícils les tasques d’extinció a través de l’aire. Ara bé, tot i estar posant el principal focus en evitar que les flames s’expandeixin fins a Llançà, el cap d’intervenció a la zona i cap de Regió de Girona dels Bombers, Jordi Martín, explica que també se centren a protegir els habitatges a Portbou i Colera.

214 efectius desplegats

En aquests moments hi ha una vuitantena de dotacions terrestres treballant a la zona per apagar el foc, unes xifres que suposen un total de 214 efectius desplegats. La principal dificultat és fer volar els helicòpters, cosa que alenteix el procés de control i estabilització del foc i augmenta el risc de propagació