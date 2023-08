Troben el cos de l’excursionista de 24 anys desaparegut a la Vall de Boí

Després de dos dies de recerca, els Bombers de la Generalitat han trobat aquest divendres el cos de l’excursionista de 24 anys desaparegut dimecres a la Vall de Boí. Cap a les 16:40 hores d’aquest divendres els serveis d’emergències han trobat el cos sense vida d’aquest jove a prop de la Presa de Cavallers, una de les zones on els efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) estava buscant-lo des d’ahir. Els Bombers eren conscients que aquesta era una de les rutes probables que el jove podria haver pres per descendir des del cim de la Punta Alta de Comalesbienes.

Va ser dimecres, el mateix dia que el jove va ascendir al cim, quan els Bombers van rebre l’avís de la seva família. Eren les 22:10 hores de la nit i la família va trucar preocupada perquè no sabien res de l’excursionista des de mitja tarda, quan els havia trucat per dir-los que havia arribat al cim i que començava el descens. En caure la nit i no tenir-ne notícies, van trucar als Bombers, que van fer comprovacions amb els refugis i allotjaments de la zona.

Ampli dispositiu per explorar tota la zona

Com que no el van trobar enlloc, van activar un dispositiu de recerca amb cinc dotacions terrestres i drons. Dijous la recerca es va ampliar amb catorze dotacions i dos helicòpters. El dispositiu va establir diverses zones de recerca i es va començar pels tres camins de baixada possible des de Punta Alta fins al pàrquing: el del refugi Ventosa Clavell, el de l’estany de Comalesbienes i el camí del barranc de Comalesbienes.

Quan es va finalitzar l’exploració d’aquestes zones sense resultat es va procedir a revisar els últims trams del barranc de Comalespada. Aquest divendres s’havia començat amb els últims trams de les rutes de baixada quan finalment s’ha trobat el cos.