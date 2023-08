Obliguen al confinament als veïns de Portbou per l’incendi

Gairebé vint dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen a hores d’ara per extingir un incendi que s’ha declarat a tocar de les cinc de la tarda a la zona del pantà de Portbou i que té potencial per a calcinar 700 hectàrees. Les flames avancen empeses per la forta tramuntana que bufa a l’Alt Empordà, que de retruc pot dificultar l’extinció de l’incendi. En poca estona el telèfon d’emergències ha rebut fins a 140 trucades avisant del foc, ja que el fum ha entrat a la badia del Port de la Selva. Protecció Civil ha emès un avís a la població perquè tanqui portes i finestres. Mentrestant, els serveis d’emergències treballen per extingir l’incendi. Compten amb l’ajuda dels bombers de la Catalunya Nord, que també s’hi han desplaçat.

L’incendi s’ha declarat en una zona on hi ha actiu el pla Alfa en nivell 3. Això suposa la restricció en els accessos al Cap de Creus. De fet, el Departament d’Acció Climàtica ha alertat recentment de la nova situació de perill d’incendi forestal al litoral i prelitoral de Tarragona, Terres de l’Ebre i a l’Empordà. Com a mostra de la dificultat del moment, ha restringit els accessos als espais naturals protegits dels Ports, el Cardó-Boix i el Cap de Creus. El vent intens i la baixa humitat en les zones amb sequera fan que es puguin originar grans incendis forestals, el que de fet ha succeït a Portbou. Els serveis d’emergències esperen que la situació millori a partir de diumenge.

L’incendi al pantà de Portbou / ACN

A l’abril ja hi va haver un incendi en aquesta zona

Justament a la zona on aquest divendres s’ha declarat l’incendi ja n’hi va haver un altre a mitjans d’abril. Fa quatre mesos, les flames van començar a la Catalunya Nord i la tramuntana les va empènyer fins a saltar la carena i entrar a l’Alt Empordà. Es van calcinar fins a 800 hectàrees, de les quals 135 a l’Empordà i principalment al terme municipal de Portbou, on aquest divendres crema un altre incendi.