Filtren quants diners cobra Jordi González en el programa de TVE

Jordi González ha provat sort com a presentador de Lazos de sangre en una nova etapa a TVE. El barceloní ha tornat a la cadena pública després d’un temps sense feina, un retorn que l’hauria ajudat a tornar a omplir les butxaques de diners. S’acaba de filtrar a la premsa quant estaria cobrant per aquest projecte televisiu, una emissió estiuenca que ha fet que torni a la petita pantalla després d’un any i mig d’absència.

La cadena confirma a Tvienes que Jordi González estaria cobrant 15.000 € per cada programa, els que seran un total de sis aquesta temporada. Per tant, la cadena li hauria signat un sou de 90.000 € a canvi de posar-se al capdavant dels debats posteriors a l’emissió del documental setmanal de Lazos de sangre.

D’aquesta manera, el presentador es colaria en una de les primeres posicions dels millor pagats de TVE. Per sobre d’ell només estaria Julia Otero amb els 25.000 € que cobrava per cada Días de tele o els 20.000 € que guanyaven respectivament Ana Morgade i Juan y Medio.

Jordi González ja s’ha estrenat com a presentador de Lazos de sangre | TVE

Per què ha tornat a televisió Jordi González?

Ell mateix ha explicat en una entrevista recent per què va interessar-li posar-se al volant d’aquest programa: “M’ha arribat una proposta per posar-me al capdavant d’un programa que agrada al públic, a la crítica i a mi. Aquesta és una biografia audiovisual de persones o sagues icòniques de la memòria col·lectiva d’Espanya que, juntament amb els testimonis de la gent més propera i de periodistes, ens dona una visió de 360 graus. Ens ensenyen les llums i ombres, els riures i llàgrimes, els encerts i els errors… tot allò”.

Aquest programa, el de Lazos de sangre, s’ha convertit en una de les apostes de la cadena per a l’estiu. No arriben al milió d’espectadors, però almenys va aconseguir cridar l’atenció del 9,2% de quota en la seva última entrega.