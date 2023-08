La confusió d’un banyista desferma el caos en una platja

Aquest cap de setmana s’ha viscut una estranya situació de caos en una platja d’Alacant. Una banyista estava nadant tranquil·lament per la platja de Sant Joan quan, de sobte, una falsa alarma ho ha canviat tot. La dona ha començat a cridar molt en creure que havia vist una aleta de tauró. Uns crits que han alarmat a tots els altres banyistes que gaudien d’un dia de platja i els ha fet arrencar a córrer ràpidament per fugir de la situació. El que havia de ser una aleta de tauró ha resultat ser una simple boia.

Segons fonts del servei de Socorrisme de la ciutat, el primer albirament que han fet indicava que hi havia una cosa “inerta” flotant al mig de l’aigua. Una primera informació, però, que en cap moment els ha fet sospitar que es tractava d’un tauró. Però, com si es tractés del joc del telèfon, el relat ha anat canviant a mesura que la gent donava la seva opinió, fins a tal punt que la banyista ha assegurat fermament que es tractava d’un tauró i que li havia arribat a veure les dents. Una afirmació que ha desencadenat el pànic. Finalment, però, tot ha quedat en una simple anècdota. L’explicació que sembla més plausible és que les fortes ratxes de vent estaven movent l’objecte amb molta força. I és aquest moviment inesperat el que ha causat la confusió.

Supuesto avistamiento de tiburón en playa de san juan, prohibido el baño y tumulto de bañistas observando una aleta oscura. #playadesanjuan #alicante pic.twitter.com/vyqX1gfH5N — Pepe M.de los Santos (@Pepemsantos) August 4, 2023

Alerta de bandera vermella

Des de Creu Roja Alacant aprofitaven aquests dies per a recordar que ‘bandera vermella’ significa prohibit el bany. “Si aneu a la platja i us trobeu amb una bandera vermella, per la vostra seguretat i també la dels nostres equips, no et banyis”, escrivien en Twitter. Una realitat que també és molt freqüent a Catalunya, i més després de la situació turbulenta de la mar que pot provocar onades de més de 2,5 metres en algunes platges de Catalunya.