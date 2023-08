Els bombers voluntaris protesten mentre l’Empordà encara crema

Aquest primer dissabte d’agost està clarament marcat per l’espectacularitat de les flames que cremen en aquests moments a l’Empordà. Fa unes 20 hores es va originar el foc a prop del pantà de Portbou, i en aquests el foc continua viu, ja que el fort vent de tramuntana dificulta al cos de Bombers les tasques d’extinció. En aquesta intervenció, però, no hi ha participat la majoria de bombers voluntaris que conformen el model mixt pel qual aposta el Departament d’Interior. Durant les últimes setmanes el pols entre el Departament i els voluntaris havia anat pujant de to, i fa uns dies que aquests havien avisat que si el Govern no acceptava les seves demandes tornarien a fer una “protesta encoberta” com la que van fer a l’incendi de Rasquera del 2012.

Ara, amb aquest foc en marxa, la “protesta encoberta” s’ha convertit en una realitat. Tots els parcs de bombers voluntaris de la Regió de Girona, la meitat de la Regió Sud i de la regió Nord, i alguns d’altres regions han informat que tot el seu personal “no està disponible” i que, per tant, no faran cap servei. Segons una enquesta realitzada en un grup de Telegram amb 670 bombers voluntaris a la qual ha tingut accés El Món, 34 dels 73 parcs de bombers voluntaris comptabilitzats en aquest grup s’han negat a participar de les tasques d’extinció d’incendis en motiu de protesta. La previsió és que en les pròximes hores se sumin més parcs en aquest acte de protesta encoberta.

El conseller d’Interior de la Generalitat Joan Ignasi Elena en el Centre de Comandament de Bombers, a 5 d’agost de 2023, a Llançà, Girona, Catalunya / ACN

Queixes de l’ADF

Aquest mateix dissabte l’Associació d’Agrupacions de Defensa Forestal de l’Alt Empordà (ADF) ha emès un comunicat conjuntament amb el Secretariat d’ADF’s criticant la gestió d’Interior amb l’incendi de Portbou. Des de l’associació lamenten que “la direcció de Bombers de l’incendi ha decidit no permetre’ls treballar”. Una altra de les queixes que recullen en aquest comunicat és l’aplicació del Pla d’Actuació del Grup d’Intervenció (PAGI), ja que creuen que des del cos de Bombers de la Generalitat estan “menyspreant els recursos disponibles formats”: “Des de la Federació d’ADF de l’Alt Empordà i des del Secretariat de Federacions i ADF’s de Catalunya considerem que no utilitzar els recursos disponibles amb l’excusa que no se’n vol ser el responsable legal és una decisió que el país i no es pot permetre i cal que es reverteixi”, afirmen amb contundència.

Un moment d’impàs

Tot i els retrets, els Bombers continuen treballant per controlar l’incendi de Portbou. Segons ha explicat el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, el foc es troba en un “moment d’impàs”. Esperen que la baixada de la tramuntana permeti finalment incorporar els hidroavions, ja que no han pogut sobrevolar la zona per descarregar aigua als focus actius. Tot i els problemes, però, el cos sí que ha aconseguit enlairar set helicòpters carregats amb aigua, tot i que no són dotacions suficients. En aquests moments, segons l’última actualització, el foc ha calcinat 573 hectàrees.

De moment es mantenen els confinaments de Colera, Portbou i les urbanitzacions del nord de Llançà. Ara bé, segons com evolucionin les flames aquesta tarda és possible que s’acabi aixecant. Una situació, però, que encara és d’hora per preveure.