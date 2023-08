Guerra oberta entre bombers voluntaris i Interior en plena alerta per incendis

El Departament d’Interior ha assegurat aquest divendres que el servei del cos de Bombers està “totalment garantit” per aquest estiu malgrat les amenaces dels bombers voluntaris. Aquest mateix matí, els voluntaris de la Regió d’Emergències de Girona han anunciat que deixaran d’estar “disponibles” durant aquests dies després de la inacció d’Interior davant les seves reclamacions. Una de les demandes que han posat sobre la taula, tal com ja va explicar el voluntari Marc Ferrer fa uns dies en declaracions a El Món, és la desaparició del “model mixt” perquè passin a formar part oficialment del cos i comptin amb les mateixes prestacions i la mateixa preparació. En aquest sentit, el Departament s’ha mostrat molt categòric i ha assegurat que no contemplen l’eliminació d’aquest model mixt: “No és el que convé al país”.

Així ho han explicat a través d’un comunicat, en el qual també han volgut posar èmfasi que “més enllà de la normativa vigent i la jurisprudència, existeixen diversos impediments que no fan possible assumir aquesta proposta”. Una resposta que no convenç als voluntaris, però que tampoc fa tremolar el pols al Departament perquè garanteixen que tots els incendis que es puguin originar els pròxims dies estaran coberts per “professionals”. Interior també ha volgut treure ferro a les queixes dels voluntaris i els ha volgut recordar que des del 2019 la pòlissa d’accidents dels bombers voluntaris conté indemnitzacions idèntiques a les dels professionals, tant per causa d’incapacitat com per causa de mort, i que són les més elevades que té contractades actualment la Generalitat.

Una dotació de bombers / Imatge de recurs

Compensacions econòmiques

Una de les altres queixes que han reiterat els bombers voluntaris són les compensacions econòmiques en cas d’accident. Des del Departament afirmen que les prestacions al col·lectiu de bombers i bomberes voluntaris es van fixar a l’Ordre 210/2020 amb quantitats diàries per dia de baixa fins a un màxim de 365 dies naturals. Ara bé, tot i que estiguin ja fixades, la Direcció General “comparteix” la necessitat de garantir la cobertura en cas de necessitat sense límit temporal com bé han demanat els voluntaris: “Per això, el 4 de setembre es publicarà una consulta prèvia al mercat per dotar el conjunt de bombers i bomberes voluntaris de la cobertura d’aquest risc sense limitació temporal”, assenyalen.

En aquest sentit, també entenen des del Departament que no haurien d’existir limitacions pel que fa a l’assegurança mèdica i asseguren que de cara al setembre també es farà una consulta de mercat per “dotar tots els bombers d’una cobertura sanitària sense limitacions amb una entitat mutual”