Els diagnòstics de Covid es dupliquen en l’últim mes

La Covid torna a tocar a la porta dels hospitals de Catalunya i el nombre de contagis va en augment. Segons les dades que ha publicat el Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC), els Centres d’Atenció Primària (CAP) han diagnosticat més del doble de casos que fa un mes. Una tendència que traduïda en dades significa que s’han diagnosticat 4.531 casos durant l’última setmana del mes de juliol, mentre que en la darrera del juny només se’n van diagnosticar 1.942. Tot i que les xifres no són alarmants, l’atenció primària no havia registrat més de 4.000 casos en una setmana des de mitjans de desembre.

De la mateixa manera que el nombre de diagnòstics ha crescut, també ho ha fet el nombre de persones ingressades amb covid als hospitals. En aquests moments hi ha un total de 376 persones ingressades, una xifra que suposa que hi ha 66 ingressats més que a la setmana passada. Ara bé, el nombre de persones ingressades en estat greu a les UCI no ha crescut i es manté en 13. La web del SIVIC mostra que la incidència de les infeccions respiratòries es manté en ascens a Catalunya, tot i que els nivells de transmissió són baixos, i el virus de la covid-19 és el més freqüent. A banda dels hospitals, un dels altres elements en joc que està notant el lleu repunt de casos són les farmàcies, ja que cada vegada hi ha més gent que torna a demanar test d’antígens.

El nombre de diagnòstics creix en l’últim mes | ACN

Creixement menor entre els infants

Les dades publicades aquest dimecres demostren que l’augment de diagnòstics s’està notant entre tots els diferents grups d’edat, encara que en menor mesura entre els infants. On sí que hi ha un patró més estipulat és amb l’edat de les persones ingressades a planta, ja que 134 dels 376 són majors de 80 anys, i 82 del total tenen entre 70 i 79 anys. És a dir, seguint amb la tònica que ja es va marcar durant l’època més dura de la covid, la població més envellida està més agreujada per la covid.