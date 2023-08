El PDeCAT decidirà si es dissol en una assemblea després de les vacances

El PDeCAT decidirà després de les vacances d’estiu si es dissol com a partit. Segons ha avançat Europa Press, la formació convocarà una assemblea extraordinària el mes de setembre per estudiar la seva viabilitat econòmica després d’haver quedat fora del Parlament a les eleccions del 2021 i del Congrés aquest juliol. Fonts del partit han explicat que es prendran el mes d’agost com a període de reflexió per analitzar la situació i decidir què cal fer.

Amb tot, els dirigents del PDeCAT asseguren que no hi ha “gens de pressa” per prendre una decisió i que és la seva obligació estudiar totes les possibilitats que hi ha sobre la taula per reconduir la situació després de les últimes desfetes electorals. “El partit ha de llegir molt bé les circumstàncies i els motius dels resultats”, expliquen. “Entenem que són múltiples factors i hem d’analitzar-ho de cara al futur”. El PDeCAT té més de 200 regidors després de les municipals i unes bases a les quals han de donar explicacions. Així mateix, recorden que en les dues últimes campanyes no han fet despeses importants ni tampoc han contret deutes.

Roger Montañola, candidat del PDeCAT – Espai CiU, votant al col·legi electoral de l’antic Ajuntament de Premià de Dalt / ACN

La situació econòmica, clau en la decisió

“S’haurà de veure com està el partit econòmicament”, insisteixen des de la direcció del partit. Després de no aconseguir representació al Parlament a les eleccions del 14-F, la formació va fer un pla de viabilitat per assegurar el pagament de nòmines i als proveïdors que fins ara s’ha complert. També valoren molt positivament els resultats del 28-M, on han obtingut alcaldies i representació a consells comarcals i a la Diputació de Lleida sense l’aparador que suposa estar al Parlament.

Part de la direcció del partit també està molt amatent al que passi a Junts, on conviuen una facció més rupturista i una més pragmàtica. Una escissió interna del partit de Jordi Turull podria reforçar la formació, que ara mateix té dubtes que el discurs que van abanderar durant la campanya de les eleccions al Congrés tingui futur si Junts continua aglutinant bona part del seu electorat potencial.

Roger Montañola, candidat del PDeCAT – Espai CiU, saludant a Genís Boadella, número 2, a l’hotel Sallés Pere IV / ACN

Assemblea sense calendari ni ordre del dia

Fonts del PDeCAT matisen que l’assemblea que tindrà lloc el setembre no té ni dia fixat ni ordre del dia i no descarten que s’abordi un canvi a la direcció. Actualment, David Bonvehí és el president del partit i té com a mà dreta el secretari general adjunt, Marc Solsona, i el secretari d’Organització, Genís Boadella. La direcció actual va ser escollida fa dos anys, quan el PDeCAT va haver d’escometre una reorganització interna després del fracàs del 14-F.