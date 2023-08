FOTO | Caure del llit a la banyera: el que et pot passar en aquest ‘pis’

El mercat immobiliari és cada cop més precari, però hi ha casos surrealistes que sorprenen i indignen a parts iguals. El que alguns propietaris i immobiliàries anomenen ‘pisos’ sovint són caus de molt pocs metres quadrats en condicions lamentables. És el cas d’aquest ‘pis’ que ha denunciat el perfil paròdia @elzulista a través de Twitter. “Hi ha caus que mai passen de moda i caus reincidents. Encara que aquest ja l’havíem publicat, creiem que mai és dolent recordar la meravella de poder posar els cigrons en remull o banyar-te a mitjanit. Matalàs ple de floridura inclòs”, denuncien fent servir l’humor en un tuit.

A la imatge publicada es pot veure una llitera de fusta que s’aguanta sobre una estanteria precària i que té just a sota una banyera. Tota l’habitació és una mena de lavabo amb llit i poc mobiliari. Just a sobre del llit hi ha un finestral amb cortines i un llum sobre una tauleta de nit enganxada a la paret.

“Pis perfecte per a parelles mixtes de sirenes i humans”

Els usuaris de Twitter han comentat aquesta publicació amb molta ironia. “Caus del llit i un bany directe. No havia vist aquesta joia”, diu una de les persones que han comentat. Altres fan broma i parlen de cultivar xampinyons sense sortir del llit i de no haver d’aixecar-se a la nit per anar al lavabo a pixar. També hi ha comentaris graciosos com el d’una usuària que diu que és un pis perfecte per a parelles mixtes de sirenes i humans. “Somnis humits”, diu una altra persona que ha comentat en el tuit del zulista. Com a tots els tuits, sempre hi ha usuaris racistes que aprofiten per dir la seva. En aquest cas, una persona ha preguntat on està “aquesta vuitena meravella del món” i després ha afegit que “amb lo bruts que són alguns immigrants el llogaran”.