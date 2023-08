El cartell d’un CAP català ple d’errades ortogràfiques que s’ha fet viral

Els cartells escrits en català amb nombroses faltes d’ortografia són una constant i els usuaris no dubten a denunciar-ho a les xarxes sempre que en troben un. Moltes empreses acostumen a tenir poca cura a l’hora d’elaborar o traduir campanyes publicitàries al català, cosa que enfurisma –i amb raó– els catalanoparlants, que veuen com cada dia es maltracta més la llengua. Però que l’autor d’un cartell ple d’errades ortogràfiques sigui un equipament públic com un centre d’atenció primària encara fa augmentar més la preocupació pel futur del català.

És el cas del cartell que un Centre d’Atenció Primària (CAP) català –amb els logos de la Generalitat i l’Institut Català de la Salut– ha penjat per fer una campanya molt benintencionada, però que conté almenys tres errors en només 14 paraules. “Veu 2 litres d’aigua al dia. Encara que estem en temps de sequia [sic]”. El cartell ha estat publicat per un usuari de Twitter amb un missatge de certa ironia i resignació. “He pensat que aquest cartell que hi ha al CAP us faria il·lusió”, diu Joan Massanés.

He pensat que aquest cartell que hi ha al CAP us faria il·lusió. pic.twitter.com/Ex4GfwGrTY — Joan Massanés シュアン (@Joan_Massanes) August 2, 2023

Dues errades evidents i una tercera amb debat inclòs

La primera errada és veu, que hauria de ser beu perquè l’acció és beure aigua, no només percebre-la amb els ulls, almenys si un vol hidratar-se com cal. La segona és sequia, que és un castellanisme i hauria de ser sequera. I el tercer, menys evident, ha suscitat més debat. Alguns usuaris consideren que a la frase “encara que estem en temps de sequia” hauria d’utilitzar-se el mode verbal subjuntiu, però la Gramàtica essencial de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans assegura que és correcte tant en indicatiu com en subjuntiu, encara que pugui sonar estrany.

“La locució conjuntiva encara que és el nexe concessiu més usual i pot introduir tant una subordinada factual (Encara que et piqui molt, no et gratis) com una de no factual (Encara que no ens veiéssim mai més, sempre t’estimaria). […] Els nexes que admeten els dos valors es poden construir amb indicatiu o amb subjuntiu”, diu l’IEC. I posa el següent exemple: “Encara que tenia molta son, vaig sortir a sopar a fora” és tan vàlid com “Encara que tingui molta son, sortiré a sopar a fora”. Amb tot, el debat està obert i la majoria d’usuaris defensa que estiguem és una molt millor solució.