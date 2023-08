El cartel de un CAP catalán lleno de errores ortográficos que se ha hecho viral

Los carteles escritos en catalán con numerosas faltas de ortografía son una constante y los usuarios no dudan en denunciarlo en las redes siempre que encuentran uno. Muchas empresas acostumbran a tener poco cuidado a la hora de elaborar o traducir campañas publicitarias al catalán, cosa que enfurece –y con razón– a los catalanoparlantes, que ven como cada día se maltrata más la lengua. Pero que el autor de un cartel lleno de errores ortográficos sea un equpamiento público como un centro de atención primaria todavía hace aumentar más la preocupación por el futuro del catalán.

Es el caso del cartel que un Centro de Atención Primaria (CAP) catalán –con los logos de la Generalitat y el Instituto Catalán de la Salud– ha colgado para hacer una campaña muy bienintencionada, pero que contiene al menos tres errores en solo 14 palabras. “Veu 2 litres d’aigua al día. Encara que estem en temps de sequia [sic]”. El cartel ha sido publicado por un usuario de Twitter con un mensaje que mezcla cierta ironía y resignación. “He pensado que este cartel que hay en el CAP os haría ilusión”, dice Joan Massanés.

He pensat que aquest cartell que hi ha al CAP us faria il·lusió. pic.twitter.com/Ex4GfwGrTY — Joan Massanés シュアン (@Joan_Massanes) August 2, 2023

Dos errores evidentes y un tercero con debate incluido

El primer error es ve u, que tendría que ser beu porque la acción es beber agua, no solo percibirla con los ojos, al menos si uno quiere hidratarse como es debido. La segunda es sequia , que es un castellanismo y debería ser sequera. Y el tercero, menos evidente, ha suscitado más debate. Algunos usuarios consideran que en la frase “encara que estem en temps de sequia” tendría que utilizarse el modo verbal subjuntivo, pero la Gramática esencial de la lengua catalana del Instituto de Estudios Catalanes asegura que es correcto tanto en indicativo como en subjuntivo, aunque pueda sonar extraño.