La jungla dels parcs infantils: dos pares s’esbatussen per la cua del gronxador

Les cues per pujar els nens al gronxador són una tortura per als pares. Ara bé, no tots ho porten a l’extrem com els dos homes que s’han esbatussat a Valladolid després d’una discussió pel torn en un gronxador del parc Patricia. Els dos pares van agredir-se a cops de puny i amb pals pocs minuts abans de les 22:30 hores d’aquest passat dimecres. La policia nacional va rebre l’avís i es va presentar al parc infantil, on es van trobar amb els dos homes amb diverses ferides. Al seu voltant hi havia un munt de gent observant la baralla. Els agents van saber llavors que tot havia començat per la discussió dels dos pares sobre el torn d’ús d’un dels gronxadors. Les criatures van assistir a la baralla.

Inicialment, estaven discutint a viva veu, però quan un dels dos pares va donar un cop de puny a l’altre la tensió es va disparar. L’agressor va marxar del parc tot seguit, però l’agredit el va seguir i li va donar un cop al cap amb un pal. La baralla va continuar a cops de puny a la cara fins que la gent que estava al parc amb els seus fills els va separar. Un cop va arribar la policia tots dos van ser detinguts per un delicte de lesions.

Nas trencat, dotze grapes i la pèrdua de diverses dents

La policia els va traslladar a l’hospital per valorar les seves lesions. Un dels dos tenia un traumatisme cranioencefàlic i costal i va requerir dotze grapes de sutura al cap per aturar la sang que continuava sortint. L’altre tenia el nas trencat i va perdre diverses dents durant la baralla pel gronxador. Després de presentar declaració i remetre les diligències al jutjat, els dos homes han estat posats en llibertat després del conflicte al parc infantil.