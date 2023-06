L’empresa investigada pel cas Bombers s’adjudica els uniformes dels funcionaris de presons

Iturri encara té totes portes obertes a la Generalitat. L’empresa sevillana investigada en el cas Bombers per les irregularitats en els contractes de manteniment dels vehicles de la Direcció General d’Extinció i Prevenció d’Incendis s’ha adjudicat el contracte de subministrament dels uniformes dels funcionaris de presons. En concret, s’ha emportat la part més important del contracte, per un valor d’1.875.788 euros, dels 2.103.789 del total del pressupost, sense impostos. La resta s’ha repartit entre tres empreses més.

L’empresa sevillana només va concórrer al lot número 2 dels quatre que hi havia. De fet, era el tèxtil i tenia destinat el pressupost més alt de tots. El lot 1 era el calçat, que se l’ha adjudicat Urvina, que competia amb El Corte Inglés, per 305.596 euros; el lot 3 era per al subministrament de complements, per un import de 147.840 euros, i se l’ha quedat Dotación y Equipamiento, SL, i el Lot 4, de vestuari per al personal laboral, ha anat a parar a les mans de Samoa Blue per una suma de 44.570 euros. Totes aquestes xifres sense el 21% d’IVA. Totes quatre adjudicacions tenen un termini d’execució fins a l’any 2025.

Part del document on es resol l’adjudicació de la roba dels funcionaris de presons de la Generalitat/QS

Un procés de dos anys de durada

Aquesta licitació va començar els seus tràmits el 12 d’agost de 2020, quan es va fer un estudi preliminar de mercat on només va participar El Corte Inglés com empresa subministradora. Posteriorment, el 27 de setembre de 2021 es va publicar a la Plataforma de Contractació Pública la licitació pel subministrament de la roba i el termini per a la presentació d’ofertes va finalitzar el 13 d’octubre. L’abril de 2021 van començar les investigacions internes del departament pels contractes que es van oficialitzar amb una informació reservada el 5 de maig i que, finalment, es va portar a fiscalia.

Davant els fets i documents aportats el Jutjat d’Instrucció número 14 de Barcelona va obrir una investigació que es va mantenir secreta fins al gener de 2022. El 28 de desembre de 2021 es van obrir els sobres de la licitació on es decidia quines de les empreses complien els criteris tècnics per presentar-se. Va ser en aquest on es va acceptar la concurrència d’Iturri quan els serveis jurídics de la Generalitat ja havien denunciat les presumptes irregularitats de l’empresa davant el ministeri públic. Però, l’11 de març de 2022 els tècnics del tribunal van obrir els sobres amb la valoració tècnica i l’oferta econòmica presentada per les empreses que concorrien. El 8 d’abril de 2022, un cop esmenats els errors detectats en la presentació de la licitació, es va resoldre adjudicar a Iturri el lot número dos del contracte que és el que s’emporta més de la meitat de l’import total de la licitació.

Iturri, la millor nota

L’empresa sevillana va presentar una oferta per subministrar els pantalons d’estiu i hivern, polo camiser o folre polar (shotshell) que va obtenir 97,8 punts sobre 100 de la licitació. De fet, va ser el més ben valorat per qüestions tècniques com la comoditat i la seguretat. En segon lloc, va quedar Vestilab, amb 91,78 punts i Urvia amb 91,15. Proin Pinilla, SL, va ser apartada del concurs per no complir les característiques tècniques, funcionals i de disseny sol·licitades al Pla de Prescripcions Tècniques (PPT) en els materials.

Iturri va presentar una oferta econòmica de 657.060 euros. Urvina va presentar un preu de 851.136 i Vestilab Clean Room una de 760.376 euros. Una diferència que va acabar de bascular l’adjudicació. El subministrament d’Iturri ja ha començat a servir-se als funcionaris de presons, amb roba de la seva marca Coolwork, i, en principi, aquest contracte de subministrament es desglossa fins al 2025. El contracte entre Iturri i el departament de Justícia es va publicar el passat 3 de juny.

Una imatge d’Iturri i la seva factoria/Iturri facebook

Un gegant de la seguretat

La multinacional sevillana és un tot un gegant del sector de la seguretat i la protecció i, per tant, el tèxtil laboral i de seguretat és un dels seus nínxols de mercat és el vestuari laboral i de seguretat, tant per bombers, neteja, sanitari o de qualsevol protecció especial. L’altra gran branca d’Iturri, els vehicles de bombers, és el motiu per la que està investigada pel Jutjat 14. En detall, per les presumptes irregularitats en els contractes de manteniment i la seva execució. En un primer moment, el departament d’Interior va refer la contractació fins que finalment va desistir d’un nou concurs per tal d’evitar que se l’emportés Iturri. Una decisió que va ser avalada pel Tribunal de l’Administració Pública de Catalunya.

El cas Iturri també ha obligat al departament d’Interior a canviar el sistema de control dels contractes de compra i de manteniment. Uns canvis que han comportat la creació d’un equip de control comptable que fiscalitza i controla tota l’operativa relacionada amb els contractes de manteniment i de compra. De tota manera, malgrat la llarga instrucció del cas, Iturri no s’ha fet enrere en licitacions on podria tenir alguna possibilitat. El darrer exemple, el contracte de licitació pel manteniment dels camions de Bombers de Barcelona. Iturri s’hi va presentar i va ser l’empresa més interessada en saber els detalls d’un concurs futur de 3,2 milions d’euros pel manteniment de la seva flota.

El cas Bombers investiga l’execució dels contractes de manteniment dels vehicles de la Direcció General d’Extinció i Prevenció d’Incendis Vehicles. El desgavell de la facturació, els albarans i els documents van fer aixecar les sospites. Vehicles revisats dues vegades el mateix mes, vehicles amb menys quilòmetres a cada revisió, tallers de l’empresa ubicats en parcs de bombers sense que hi hagués cap conveni per muntar-los i reconeixements de deute molt elevats van fer sospitar la cúpula d’Interior.