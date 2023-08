17 d’agost, dia clau per l’independentisme de cara les negociacions

El 17 d’agost, dia en què es constitueix el Congrés i el Senat, és el primer dia marcat al calendari polític espanyol, dia que marca el punt de partida de les negociacions formals entre partits per a desencallar la governabilitat espanyola. També és el primer dia perquè els partits independentistes juguin les seves cartes i facin ús del poder que han rebut amb els resultats de les eleccions del passat 23 de juliol, un poder que interessa molt a algunes formacions. En un context on el bloc de dretes i el bloc d’esquerres estan empatats, el PSOE i Sumar han posat els ulls sobre Junts i estan fent mans i mànigues per aconseguir el seu suport i, d’aquesta manera, decantar la presidència del Congrés cap a la seva banda.

Sobre el paper, el PSOE i Sumar tindrien quatre representants, i el PP i Vox quatre més. El novè membre, que es disputarà amb la presidència del Congrés, farà decantar la balança. I aquesta peça és la que està en mans, entre d’altres, de Junts. Per tal de retenir el seu suport, els socialistes i Sumar han promès diverses qüestions, com ara modificar la normativa actual per tal que el català es pugui parlar dins el parlament espanyol. De moment, però, l’independentisme es manté ferm en les seves demandes. Tal com ja han expressat diverses vegades, no tenen cap mena d’intenció d’investir Pedro Sánchez si no hi ha autodeterminació i amnistia a canvi. Una tònica que es manté al Congrés, perquè la composició de la Mesa marcarà la investidura.

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras / EP

Grup propi a ERC i Junts

El reglament del Congrés fixa que per constituir grup propi fan falta almenys 15 diputats o tenir-ne almenys cinc i el 15% dels vots corresponents a les circumscripcions en què s’hagi presentat candidatura o el 5% al conjunt de l’Estat. ERC i Junts no compleixen aquests requisits. Ara bé, el PSOE ha obert la porta a facilitar que puguin constituir-se com a grup a canvi del seu suport. Els avantatges que tindria constituir-se com a grup propi és disposar de més temps per intervenir al faristol, més ajudes econòmiques, i l’opció de presentar esmenes a la totalitat. En aquest sentit, la portaveu de l’equip de negociació dels republicans, Teresa Jordà, considera que és “vital i important” tenir en compte la proposta dels socialistes.