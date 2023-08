Reg hipereficient, la solució per combatre la sequera al camp català

L’escassetat de pluges que ha viscut Catalunya durant l’últim any ha desencadenat un fort període de sequera que complica molt la vida de la pagesia. Sense anar més lluny, des de l’Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA) calculen que la falta de pluges farà caure un 70% la collita de cereal en un dels pitjors estius que recorden. La presidenta del sindicat agrari, Rosa Pruna, explica que a comarques com el Vallès Oriental i Occidental, l’Anoia, l’Alt i el Baix Penedès, la Segarra o la Conca de Barberà “no es pot parlar ni de collita” perquè en alguns casos les màquines ni han sortit a treballar. Això és perquè, davant l’enorme falta d’aigua que assetja el territori català, moltes de les mirades restrictives se centren en la pagesia, ja que el 80% de la despesa d’aigua està destinada a l’agricultura. Un volum d’aigua que, tot i ser molt elevat, no s’acaba d’aprofitar i optimitzar del tot. De fet, en aquest sentit, segons el Banc Mundial, avui en dia es malgasta prop de la meitat de l’aigua que s’utilitza en el reg de conreus a causa de sistemes ineficients.

Ara bé, entenent que cal prendre mesures per reduir el consum d’aigua de l’agricultura sense afectar a la producció i, d’aquesta manera, estrènyer-se una mica el cinturó per combatre la sequera, dos investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han plantejat una solució al respecte. L’estudiant del grau d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) María Martínez, i l’estudiant del grau d’Enginyeria Informàtica Fernando Carrasco han ideat un sensor per tal de facilitar el control dels conreus i implementar el “reg hipereficient” en l’agricultura amb l’objectiu d’estalviar costos i recursos. Una solució tecnològica que porta per nom Agrodit.

Una recol·lectora de cereal vista des de l’helicòpter dels Agents Rurals / ACN

Però, en què consisteix exactament aquest sensor? Segons explica Martínez en declaracions a El Món, aquesta solució tecnològica s’encarrega de “mesurar la humitat de diferents punts de la terra” per tal d’obtenir unes dades més precises que permeten optimitzar la quantitat d’aigua que es fa servir per al conreu: “L’ús de sensors d’humitat i temperatura del sòl en l’agricultura millora el reg perquè proporciona informació precisa sobre les condicions hídriques dels conreus”, explica Martínez.

Tot i tractar-se d’un producte que de per si ja existia, la creadora d’aquest projecte assegura que la diferència amb els seus competidors es troba en la precisió de les dades. “Els nostres sensors permeten els agricultors mesurar la humitat del sòl en temps real i evitar el reg excessiu”, assegura, afegint que “ajuden a identificar àrees amb sequedat excessiva per aplicar reg addicional de manera precisa i evitar el desgast del sòl i que aquest trenqui l’estructura”.

Tenint en compte la situació actual, els dos creadors del projecte es mostren convençuts que amb el seu sensor es pot reduir fins al 50% el consum d’aigua de reg, una xifra que implicaria una millora significativa del consum actual. Es tracta d’una solució tecnològica que també s’adapta davant les necessitats de cada conreu, és a dir, que es podria implementar tant per tomàquets com per pomes, tot i que són dos aliments amb unes necessitats diferents. En referència als tomàquets, segons explica Martínez, “duen a terme mesuraments múltiples al llarg de la instal·lació i connectem el sistema de reg per automatitzar-lo”.

Una bona projecció de creixement

En termes empresarials, segons relata Martínez a El Món ja compten amb una quinzena de clients i confien a continuar creixent com a startup de cara al mes de setembre portant el seu producte més enllà de l’agricultura per arribar als camps de golf, una altra de les principals instal·lacions de Catalunya que requereixen reg. Els creadors que van començar aquest petit projecte gràcies a les seves “arrels agricultores” fusionades amb la llarga experiència treballant a l’accelerador de partícules de Lund, a Suècia, i ja han aconseguit rebre el premi del darrer programa d’emprenedoria de la UOC. Tot i que el projecte segueix en fase inicial i els dos investigadors continuen treballant a millorar-lo cada dia, confien a poder sortir de ple al mercat de cara a principis de l’any vinent.