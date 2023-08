Feijóo celebra l’oferiment de Vox i defensa un govern “en solitari”

Aquest diumenge al matí l’extrema dreta de Santiago Abascal ha emès un comunicat amb una oferta: investir a Feijóo a canvi de res, és a dir, que es compromet a què els seus 33 diputats donin surt al líder dels populars sense la necessitat d’entrar dins el govern espanyol després. En qüestió de minuts, el líder del Partit Popular i candidat a la presidència ja ha tingut constància de l’oferiment de Vox, una oferta que veu amb molts bons ulls. Feijóo celebra l’oferiment dels 33 diputats de Vox per constituir una majoria “constitucional” al Congrés i aposta per un govern “en solitari”.

El president del PP, aquesta oferta d’Abascal és un pas endavant en la direcció de “reconèixer els resultats electorals i la victòria electoral del PP i en l’àmbit del constitucionalisme”, i és per això que considera que el seu deure és governar en solitari: “La proposta que faig és d’un govern en solitari del PP basat en un acord ampli i constitucional”, ha assegurat fa pocs minuts durant la festa gallega de l’Albariño. Feijóo ha aprofitat la proposta dels ultres per llançar un petit retret al seu competidor i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, que tot i no haver sigut la força més votada el 23-J està buscant suports entre les files independentistes per a revalidar el poder: “Això és governar, la resta és resistir en el poder, ni governar ni avançar”, etziba.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, després d’una reunió de la direcció nacional / ACN

Frenar Pedro Sánchez

L’objectiu d’aquesta oferta és evitar que Pedro Sánchez revalidi el despatx de la Moncloa amb el suport “dels enemics d’Espanya”: “No serem un obstacle per a evitar un govern de destrucció nacional”.“El futur d’Espanya no pot estar en mans dels seus enemics i donarem suport a l’alternativa que ho eviti”, afegeixen. Davant la situació que algunes formacions pròximes als populars havien rebutjat donar-li suport a Feijóo per la seva proximitat amb Vox, l’extrema dreta assegura que deixant de posar la condició d’entrar al govern espanyol ja no serien “l’excusa de ningú ni l’impediment per a evitar un govern dels qui pretenen destruir els fonaments de la Constitució”.