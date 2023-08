Vox s’ofereix a investir gratis a Feijóo per evitar que governi Sánchez

L’extrema dreta de Santiago Abascal ha obert les portes aquest diumenge per pactar amb el candidat dels populars, Alberto Nuñez Feijóo, a canvi de res. Des de Vox ofereixen els seus 33 diputats al líder del PP sense la condició d’entrar a formar part del govern espanyol. L’objectiu d’aquesta oferta és evitar que Pedro Sánchez revalidi el despatx de la Moncloa amb el suport “dels enemics d’Espanya”: “No serem un obstacle per a evitar un govern de destrucció nacional”, ha subratllat aquest diumenge Vox en un comunicat, en el qual ha garantit que els seus 33 diputats en el Congrés recolzarien “una majoria constitucional”. “El futur d’Espanya no pot estar en mans dels seus enemics i donarem suport a l’alternativa que ho eviti”, afegeixen.

Aquesta oferta arriba arran de la preocupació que Pedro Sánchez acabi sent investit amb els vots de Junts, o com s’hi refereixen els ultres, “el suport del pròfug Puigdemont, Bildu, PNV i ERC”. Una realitat, però, que en aquests moments també queda força allunyada de la realitat, ja que el president a l’exili ha marcat una forta línia de negociació amb Sánchez i ha garantit que no els tremolarà el pols en no investir-lo si no compleixen les condicions que els posen: amnistia i autodeterminació. Ara bé, tot i el distanciament entre els socialistes i els juntaires, a Abascal li preocupa una possible col·laboració.

El líder de Vox, Santiago Abascal, al Congrés dels Diputats / Europa Press

Per a la formació ultra, un govern amb aquests suports “constituiria una greu amenaça a l’ordre constitucional i a la convivència”, ja que consideren que existiria “la possibilitat que Sánchez fins i tot concedís un referèndum d’autodeterminació”. Per ells això suposaria “un cop d’estat promogut pel mateix govern que probablement comportaria una ruptura de la convivència i la pau social”.

Deixar de ser una excusa

Davant la situació que algunes formacions pròximes als populars havien rebutjat donar-li suport a Feijóo per la seva proximitat amb Vox, l’extrema dreta assegura que deixant de posar la condició d’entrar al govern espanyol ja no serien “l’excusa de ningú ni l’impediment per a evitar un govern dels qui pretenen destruir els fonaments de la Constitució”. Tot i aquest comunicat, davant d’un suposat pacte, l’extrema dreta podria acabar entrant dins el govern.