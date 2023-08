Mor ofegat un home a la platja de Sant Pol de Mar

Un home d’entre 20 i 30 anys ha mort ofegat aquest dimarts a la tarda a la platja de Rocagrossa a Sant Pol de Mar (Maresme) quan el servei de vigilància de la platja ja havia finalitzat. Amb aquesta víctima, ja són 21 les persones mortes a les platges catalanes en el període de campanya estival (15 de juny a 15 de setembre) d’aquest 2023.

Protecció Civil ha explicat en un comunicat que el telèfon d’emergències 112 ha rebut l’avís al voltant de dos quarts de set de la tarda, quan un testimoni ha alertat que havien tret un home del mar, que treia aigua per la boca, i que li feien maniobres de reanimació. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) s’ha desplaçat fins al lloc dels fets amb dues unitats terrestres i un helicòpter. Malauradament, els professionals han intentat reanimar l’home sense èxit.

En total s’han rebut set trucades per aquest fet, incloent-hi una d’un socorrista que es trobava a lloc per avisar també que una persona que havia presenciat els fets havia patit un atac d’ansietat. Els Mossos d’Esquadra s’hi ha desplaçat amb dues dotacions i, per la seva banda, Bombers de la Generalitat s’han mobilitzat fins al lloc amb una dotació.

Prendre precaucions

Protecció Civil, que recomana avisar urgentment un socorrista o fer servir el 112 si s’observa que algú es troba malament o té dificultats dins l’aigua per a una ràpida intervenció, ha recordat la necessitat d’extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors coincidint amb uns dies de temperatures molt altes. D’altra banda, remarca que en el bany es tingui present sempre les condicions i limitacions físiques i evitar un sobreesforç que pugui dificultar la sortida de l’aigua.