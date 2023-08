Plataforma per la Llengua vol els detalls per oficialitzar el català a la UE

Plataforma per la Llengua ha demanat al govern espanyol que faci públic el memoràndum que presentarà al Consell de la UE per fer oficial el català. L’entitat ha assegurat que la carta que va enviar el ministre José Manuel Albares fou una bona notícia, però que cal tancar els serrells d’aquesta possible normativa. De fet, l’organització ha matisat que “és només el primer pas d’un recorregut que encara presenta incògnites”. Una de les respostes que Plataforma per la Llengua demana és poder confirmar que l’estat espanyol sol·licitarà la incorporació del català “al llistat de llengües de l’article 1 del Reglament, que és el que estableix quines són llengües oficials i de treball de la UE, i no cap altra cosa”.

No és la primera vegada que l’estat espanyol intenta donar al català certa importància, però l’organisme ha assegurat que sempre hi ha alguna manera de no fer-ho del tot oficial. De fet, en un comunicat aquest diumenge, l’entitat ha avisat que el 2004, quan el govern de Zapatero va sol·licitar un estatus pel català “a mig camí entre l’oficialitat i el no reconeixement“, ho va fer intentant regular aquesta condició a través del mateix reglament, i sosté que cal evitar “temptacions semblants”. És per això, que l’ONG ha recomanat que es faci públic el document, precisament per evitar aquestes situacions matisables.

El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares | Europa Press

L’acceptació de la resta dels estats

L’organització també adverteix dels possibles esculls del camí de l’oficialitat, com és l’acceptació per part de la resta d’estats de la UE, i en fa responsable al govern espanyol. “Els estats s’intercanvien cartes contínuament en funció dels seus interessos, i correspon al govern espanyol negociar hàbilment tal com faria si fos el castellà el que en depengués”. D’aquesta manera, Plataforma per la Llengua ha assegurat que cal tenir molt clar com es negociarà i que l’Estat ha de jugar com a aliat de Catalunya i no com a enemic.