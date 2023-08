Aquestes són les comarques que sobrepassaran els 40 graus aquest diumenge

Una nova onada de calor, la quarta que es registra en el que va d’estiu, començarà aquest diumenge i s’estendrà probablement fins al dimecres, segons informa l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que indica que a partir d’avui, 36 territoris de l’estat espanyol, fins i tot Catalunya, estaran en alerta per altes temperatures. Aquest diumenge, el més probable és que s’aconsegueixin els 38 o 40 graus en el mitjà Ebre, depressions del nord-est, sud dels Pirineus i l’extrem nord-oriental de Catalunya. A més, aquest diumenge el Meteocat posa especial èmfasi en la costa catalana, ja que tota terra que toqui amb el Mediterrani està condemnada a passar calor aquest final de cap de setmana.

Aemet indica que el dilluns i el dimarts seran els dies àlgids de l’episodi. És probable que s’aconsegueixin o superin els 40 graus en àmplies àrees dels quadrants sud-occidental i nord-oriental peninsulars, i els 36 o 38 graus a l’interior peninsular, Mallorca i el sud de Galícia, sense descartar que s’estenguin també a punts del sud-est. Pel que fa a Catalunya en concret, una de les preocupacions més gran per principis de la setmana que ve és la calor noctura, que afectarà comarques de l’interior, així com el Vallès Oriental, el Bages o l’Anoia.

A partir del dimecres, l’agència indica que hi ha una elevada incertesa en la predicció, encara que creu que serà probable que estabilitzi l’atmosfera i es produeixin ruixats i tempestes en àrees de l’interior peninsular, la qual cosa podria produir un descens lleuger de les temperatures en punts de la meitat aquest. No obstant això, les temperatures continuaran sent elevades, i és probable que encara s’aconsegueixin els 38 o 40 graus en el mitjà Ebre i depressions del nord-est, així com a les valls fluvials del quadrant sud-occidental.

Amb tot, doncs, aquest diumenge comença una setmana de turbulències a tot l’estat espanyol, però que deixarà Catalunya en una situació d’alerta per altes temperatures. Si bé és cert que l’agost és un dels mesos més calorosos de l’any, les temperatures que s’estan veient aquests dies sobrepassen alguns dels límits que semblaven intraspassables. De fet, les autoritats es troben constantment amb casos d’insolació o esgotament per calor, fet pel qual protecció civil demana moltíssima precaució els pròxims dies.

Un home dona aigua al seu gos en plena onada de calor / Europa Press

Els descensos no arribaran fins dijous

Les altes temperatures, per molt difícil d’imaginar que sigui, també tenen data de caducitat. Així doncs, tal com ha afirmat l’Aemet, és probable que els descensos es generalitzin a partir del dijous, de forma més intensa en la meitat nord, la qual cosa posaria punt final a l’episodi d’onada de calor, si bé les temperatures continuaran sent elevades a les valls del sud-oest peninsular i en les depressions del nord-est. Les temperatures mínimes també seran molt elevades durant l’episodi, amb nits tropicals, per sobre de 20 graus, i fins i tot per sobre dels 23 o 25 graus en punts de la meitat sud, zona centro i vall de l’Ebre.

Risc d’incendi inevitable

Els Agents Rurals -també arran d’aquesta situació- han decretat el nivell 2 d’una escala que va del zero el tres. És per això, que s’estipula que el risc és extremadament alt i, per tant, s’han començat a restringir algunes pràctiques per evitar un possible foc. En primer lloc, quan es decreta aquest estat les barbacoes queden automàticament prohibides, ja que són un focus molt gran d’incendis. D’altra banda, les autoritats també han prohibit la pirotècnia per aquest dissabte per “alt risc”, tal com han especificat. En el cas dels pagesos i els conreus, també s’ha demanat la regulació d’algunes tasques agrícoles que podrien posar en risc la seguretat dels boscos pròxims als camps.