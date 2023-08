MÉTEO | La calor es dispara: on pujaran més els termòmetres?

Aquest estiu la calor s’ha convertit en un dels principals protagonistes del territori català. Després d’un mes de juliol on els termòmetres han registrat unes temperatures mai vistes a Catalunya, com ara els 45 graus que es van viure a les estacions del pantà de Darnius – Boadella (Alt Empordà) i de Navata (Pla de l’Estany) fa tot just un mes, la calor extrema ha passat en un segon pla, tot i que ha anat fent ullades periòdicament. Aquest pròxim cap de setmana, la forta calor tornarà a treure el cap en alguns punts de Catalunya. Si fa un parell de setmanes les altes temperatures es van traslladar al litoral, ara els termòmetres pujaran més a Ponent.

Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), els termòmetres escalaran fins als 38 graus aquest dissabte a la comarca del Segrià i el Pla d’Urgell. De fet, la previsió de forta calor ha posat al servei de meteorologia de la Generalitat en alarma i han activat alertes de “calor extrema” tant durant el dia com la nit. On també pujaran les temperatures màximes és a les Terres de l’Ebre, especialment a la Terra Alta, on es preveuen marques de 36 i 37 graus durant bona part del cap de setmana.

Si bé és cert que la forta calor tornarà a ser protagonista de l’oest del territori català, al litoral de Catalunya els termòmetres es mantindran més moderats amb màximes previstes de 30-31 graus a tot el litoral. En aquestes zones, però, la humitat provocarà que la sensació tèrmica sigui més elevada del que marquen els termòmetres. Unes temperatures que seran, però, pràcticament iguals a les que s’han registrat durant tota la setmana. Ara bé, de cara a dissabte a la nit, des del Meteocat han posat en marxa les alertes per “calor extrema” al Barcelonès, el Baix Llobregat, el Tarragonès, el Baix Camp, el Baix Empordà i l’Alt Empordà, ja que es preveuen unes màximes més elevades de l’habitual en altes hores de la nit. Una calor que es notarà especialment a les Festes Majors de Gràcia (Barcelona) que es celebren en aquests moments.

Mapa de Catalunya amb risc de calor extrema aquest dissabte / Meteocat

El sol, gran protagonista del cel català

De la mateixa que els termòmetres pujaran, el sol presidirà el cel de Catalunya durant tot el cap de setmana. Tal com explica el Meteocat: “El cel serà serè en general, amb el pas d’algunes bandes de núvols alts i mitjans al llarg del cap de setmana”. Ara bé, que el sol sigui el principal protagonista no implica que els núvols no pugui tenir algun paper durant el dia. De cara a dissabte, fins a mig matí i a partir del vespre hi haurà intervals de núvols baixos al litoral i prelitoral, sobretot als dos extrems del sector on localment estarà molt ennuvolat o cobert.

En aquest sentit, de matinada i fins a les primeres hores del matí és possible algun plugim aïllat, minso i feble al litoral sud i a l’extrem nord-est de Catalunya. On sí que es preveuen algunes precipitacions més grans aquest cap de setmana és al Pirineu Oriental, on les probabilitats d’aiguats es concentren, principalment, de cara a dissabte a la tarda. Les previsions de vent són moderades durant tot el cap de setmana, cosa que no posa en alarma a Protecció Civil per tal de prevenir el risc d’incendi, un fenomen habitual per aquestes dates a Catalunya.