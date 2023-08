MÉTEO | La calorada es trasllada al litoral

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha informat que durant el matí de demà es preveu un episodi de calor diürna intensa a les comarques del litoral i prelitoral. Durant el matí de divendres es preveu calor intensa a les comarques del Maresme, Barcelonès, on pot fregar els 35 graus; Baix Llobregat, Garraf (Barcelona) i Baix Penedès (Tarragona). I a la tarda també hi haurà un episodi de calor intensa a les comarques de la Selva (Girona), Vallès Oriental, Vallès Occidental i Alt Penedès (Barcelona). A més, el risc d’incendi aquest divendres continuarà sent molt elevat en diferents punts de Catalunya.

L’arribada de la massa d’aire procedent del nord d’Àfrica també ens ha portat pols procedent del Sàhara impulsada pel vent de sud. Aquest pols en suspensió, que ha aparegut aquest matí i que dona un aspecte terrós al cel, continuarà present durant la jornada de demà. Aquesta pols és una partícula contaminant del tipus PM10 que afecta negativament la qualitat de l’atmosfera, juntament amb la contaminació emesa per l’activitat humana. En concentracions elevades pot provocar irritació al coll, picor als ulls i dificultat respiratòria.

Desactivada l’alerta per calor molt intensa

D’altra banda, Protecció Civil ha desactivat aquest dijous al vespre l’alerta del pla Procicat, un cop finalitzat l’episodi de calor molt intensa. La Generalitat destaca en un comunicat que “arran d’aquesta alerta per calor molt intensa no s’han registrat incidències destacades”. Durant la jornada d’avui les altes temperatures han superat el llindar de risc als punts previstos: pobles i ciutats del sud-oest de Catalunya, sobretot a la Terra Alta i la Ribera d’Ebre. Vinebre ha arribat als 43 graus, el Masroig als 42,5 graus, Torroja del Priorat als 42 graus, Benissanet als 41,9 graus, Ascó als 41,1 graus i Tivissa als 41 graus. A les comarques de Lleida i a la Catalunya Central també s’han registrat temperatures superiors als 40 graus.