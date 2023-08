MÉTEO | Torna l’infern a Ponent: quin serà el límit dels termòmetres?

La forta calor ha tornat a arribar amb l’entrada del mes d’agost. Aquests dies s’acosta una gran onada de calor extrema que podria disparar els termòmetres fins a temperatures superiors als 45 graus en alguns punts d’Espanya. Es tracta d’una Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) que procedeix de les illes Açores i portarà un fort aire calorós cap a la península, i que, tot i que a Catalunya en general no hi tindrà especial afectació, sí que penetrarà amb força a les comarques de Ponent. Un Ponent que recuperarà una mica la sensació d’infern que es va viure fa un mes aproximadament.

Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), aquest dimarts els termòmetres de la zona marquen unes màximes de 34 graus. Una temperatura que no desentona amb la dinàmica habitual d’un mes d’agost. Ara bé, en només dos dies, els termòmetres escalaran ràpidament fins a valors superiors als 40 graus. De cara a dijous, des de Protecció Civil han posat tota la zona de les Terres de l’Ebre i Ponent en alerta per perill alt de calor. A través d’una publicació a Twitter, el mateix Meteocat ha avisat que els moments de màxima calor que s’experimentaran seran entres les 12 hores del migdia i les 18 hores de la tarda, és per això que les recomanacions és sortir el mínim de casa possible i fer ús de les àrees de refrigeració.

⚠ Actualitzat avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor ⚠



➡ Dc. 12:00 a dj. 18:00 h



➡ Llindar que es pot superar: calor molt intensa.



➡ Grau de perill màx. 🟠 4/6



➡ H*Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/7QtOwQxDqw — Meteocat (@meteocat) August 8, 2023

Temperatures disparades

Les comarques on més es dispararan els termòmetres serà a la zona de la Terra Alta, on el Meteocat preveu màximes de 43 graus a Tortosa i 41 a Gandesa. A mesura que s’avança per al territori, les previsions oscil·len una mica, però no en excés, ja que la previsió indica que les màximes no baixaran dels 39 graus en tot el flanc oest de Catalunya.