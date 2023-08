El consum d’antidepressius es dispara un 250%

La salut mental és una de les grans preocupacions actualment per a la població mundial, i això, a banda de tenir uns clars beneficis per a la població, ja que la gent és més conscient de les seves necessitats anímiques i mentals, també té unes repercussions en la indústria farmacèutica. Com més gent és conscient del que és la depressió, més gent treballa per intentar controlar-la i superar-la- És per això que el creixement de consum de medicaments antidepressius ha crescut espectacularment en l’última dècada. Actualment, es consumeix un 250% més d’antidepressius diàriament que fa vint anys a Espanya.

Així ho indiquen les dades publicades per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), les quals indiquen també que el consum de dosis diàries de medicaments -generalment pastilles- per combatre la depressió durant el 2022 a Espanya es va situar a 98,4 per cada mil habitants. És a dir, que un total de 426.780 persones consumien cada dia medicació antidepressiva. Aquesta xifra suposa un creixement del 6% respecte a les dades de l’any anterior.

Medicaments en forma de pastilles / Pixabay

Tot i que pugui semblar que la pandèmia ha estat un detonant per al consum d’aquests medicaments, la tònica s’ha mantingut exponencial en tot moment. Les xifres del 2.000 se situaven a 28,2 dosis per cada mil persones d’antidepressius cada dia, i han anat creixent progressivament a mesura que passaven els anys.

Quin país consumeix més antidepressius?

Tot i l’enorme creixement del consum que ha viscut Espanya en les dues últimes dècades no és el país que més antidepressius consumeix diàriament. En aquests moments el país que ocupa la primera posició dins el rànquing de consum és Islàndia, amb una mitjana de 157,3 dosis per dia. La segona posició del llistat se l’endú Portugal, amb un consum mitjà de 150 dosis al dia. El rànquing continua amb el Canadà i Suècia, amb un consum mitjà de 134 i 114,5 dosis d’antidepressius cada dia, respectivament. I, ara sí, en cinquena posició i completant l’escala de consums ja es troba Espanya.