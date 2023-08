La germana de l’home esquarterat a Tailàndia: “Han desmembrat la meva família”

El cas d’assassinat protagonitzat pel fill del famós actor Rodolfo Sancho a Tailàndia és una contínua capsa de sorpreses. Ell mateix va confessar a la policia haver assassinat i esquarterat el cirurgià Edwin Arrieta, amb qui mantenia una relació des de feia un any. Després de la confessió, la sorpresa va ser que concedís declaracions a la premsa des d’un restaurant on suposadament els policies l’havien portat a sopar malgrat haver confessat el crim. La premsa està molt a sobre d’aquest cas des que va sortir a la llum que l’assassí era el fill d’aquest famós actor espanyol i cada dia es coneixen nous detalls.

Tant Daniel Sancho com la família de l’home assassinat han fet declaracions a la premsa. Sancho va assegurar que és culpable, però va justificar l’assassinat. “Soc culpable, però jo era presoner de l’Edwin. Em tenia com a presoner. Era una gàbia de vidre, però era una gàbia. Em va fer destruir la relació amb la meva xicota, m’ha obligat a fer coses que mai hauria fet”, va dir en declaracions a l’agència EFE. Sancho està en presó provisional per l’assassinat i esquarterament del cirurgià i el seu pare Rodolfo està volant cap a Tailàndia per mirar d’aconseguir extradir-lo a Espanya.

Platja de l’illa de Koh Phangan on Daniel Sancho va matar i equarterar un cirurgià colombià / Europa Press/Contacto/Nathalie Jamois

Les declaracions de la germana: “Ens ha arrencat el cor vius”

El programa d’Antena 3 Y Ahora Sonsoles també ha aconseguit declaracions en exclusiva, però en aquest cas per part de la família de la víctima. Les declaracions de la germana del cirurgià són impactants i ja han fet la volta al món. “Estem destrossats. Daniel Sancho no només ha desmembrat l’Edwin, sinó que ha desmembrat la meva família”, ha dit la germana en unes declaracions impactants perquè precisament la víctima va morir esquarterada. “Ens ha arrencat el cor vius. Daniel Sancho ho ha organitzat i ho ha fet conscientment. El meu germà no es pot defensar i jo només demano com a germana de l’Edwin, com a cap visible de casa meva, pel dolor dels meus pares, pel dolor que els durarà tota la vida, demano justícia”, ha dit en declaracions a Antena 3.