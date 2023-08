La hermana de la víctima de Sancho: «Han desmembrado a mi familia»

El caso de asesinato protagonizado por el hijo del famoso actor Rodolfo Sancho en Tailandia es una continua caja de sorpresas. Él mismo confesó a la policía haber asesinado y descuartizado al cirujano Edwin Arrieta, con quien mantenía una relación desde hacía un año. Después de la confesión, la sorpresa fue que concediera declaraciones a la prensa desde un restaurante donde supuestamente los policías lo habían llevado a cenar a pesar de haber confesado el crimen. La prensa está muy encima de este caso desde que salió a la luz que el asesino era el hijo de este famoso actor español y cada día se conocen nuevos detalles.

Tanto Daniel Sancho como la familia del hombre asesinado han hecho declaraciones a la prensa. Sancho aseguró que es culpable, pero justificó el asesinato. «Soy culpable, pero yo era rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca habría hecho», dijo en declaraciones a la agencia EFE. Sancho está en prisión provisional por el asesinato y descuartizamiento del cirujano y su padre Rodolfo está volando hacia Tailandia para mirar de conseguir extraditarlo en España.

Playa de la isla de Koh Phangan donde Daniel Sancho mató y equarterar un cirujano colombiano / Europa Press/Contacto/Nathalie Jamois

Las declaraciones de la hermana: «Nos ha arrancado el corazón vivos»