Una “sardana” catalana ja és Disc de Platí

No hi ha ningú en tot Catalunya que no hagi escoltat mai aquesta cançó. Tot i haver-se publicat fa menys d’un any, la cançó dels mataronins The Tyets ‘Coti x Coti’ s’ha convertit en un autèntic fenomen viral que ha trencat totes les barreres que algú s’hagués pogut arribar a imaginar mai. Després d’haver-se viralitzat a través de TikTok i de sonar en totes les emissores de ràdio, discoteques, festes majors o qualsevol bar de poble de Catalunya, la cançó ha aconseguit el seu primer Disc de Platí. I és que l’aposta de fusionar els ritmes llatins del reggaeton amb la tradició catalana de la sardana ha causat un furor inimaginable. Una fórmula d’èxit condensada en menys de dos minuts i mig de cançó.

Aquesta setmana el grup ha rebut el seu primer Disc de Platí de la història. En una publicació al seu compte de Twitter, els mataronins han celebrat el seu èxit del qual consideren que és un “hit estratosfèric”, però avisen que tenen ganes de més i que volen que obtenir el doble Disc de Platí, un dels màxims reconeixements que pot arribar a rebre un artista. De fet, la progressió que ha acompanyat el grup durant tots aquests dies és tan positiva que no es pot descartar que ho aconsegueixin tard o d’hora, perquè ja van aconseguir el disc d’or el passat 13 de juny. La cançó ja ha aconseguit un total de 13,39 milions de reproduccions a Spotify i gairebé 4 milions a YouTube.

Un hit estratosfèric, prepareu-me ja el disc PLATINO🤯😱😭✨❤️



💿💿💿💿GRÀCIES PENYA💿💿💿💿

Coti x Coti ➡️ Disc Platino🔆 https://t.co/Cyl7j1oNWZ pic.twitter.com/XlRYhlT88W — The Tyets 🔆 Èpic Solete (@thetyets) August 7, 2023

The Tyets dins el Top de vendes de la setmana

La cançó del grup català també ha aconseguit col·locar-se en la posició número 65 del Top 100 de cançons més venudes de la setmana a Espanya. Unes xifres inaudites per als mataronins abans de treure aquesta cançó que ha trencat esquemes.