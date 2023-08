Els Mossos busquen un home de 85 anys desaparegut a Gavà

Els Mossos d’Esquadra busquen un home de 85 anys que va desaparèixer la setmana passada a Gavà. L’home es diu Miquel i l’última vegada que se’l va veure va ser el passat dimecres, ara fa gairebé tot just una setmana. A través d’una publicació al seu compte de Twitter, la policia catalana ha avisat que l’home “podria estar desorientat”, i demanen la col·laboració ciutadana per localitzar-lo i que pugui tornar sa i estalvi a casa seva. En Miquel té el cabell blanc, els ulls de color marró i porta ulleres.

Com és habitual en aquests casos, els Mossos han informat de la vestimenta que duia l’última vegada que se’l va veure. El passat 2 d’agost en Miquel duia pantalons texans blaus, una camisa de quadres de color blau, una motxilla marró i crosses per caminar. La policia ha demanat ajuda per a localitzar-lo sis dies més tard de la seva desaparició, i a banda de la informació que han proporcionat sobre la seva vestimenta, els Mossos no han determinat en quina zona geogràfica se’l va veure per última vegada.

En Miquel va desaparèixer el 2 d'agost a Gavà. Ajuda'ns a trobar-lo



Miquel desapareció el 2 de agosto en Gavà. Ayúdanos a encontrarlo pic.twitter.com/ddNbWmvzn7 — Mossos (@mossos) August 7, 2023

Troben el desaparegut de Barcelona

Aquest mateix dimarts els Mossos han informat a través de la plataforma de missatgeria d’Elon Musk que ja han aconseguit localitzar en Juan, l’home de 83 anys que va desaparèixer a Barcelona el passat dissabte 5 d’agost, “sa i estalvi”. La policia catalana havia demanat ajuda a la ciutadania, un dia més tard de la seva desaparició, per aconseguir trobar-lo. El cos no va donar pistes exactes sobre en quin punt se li havia perdut la pista, però sí que va alertar que l’home “podria estar desorientat”. També es va informar, com és habitual en aquestes situacions, de com anava vestit, la seva aparença física i l’estatura. Dos dies després d’aquella alerta, els agents tanquen el cas i agreixen la col·laboració a tothom que ha col·laborat en la cerca.