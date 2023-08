VÍDEO | Una vaca envesteix una noia que es fotografiava amb la seva cria

La inconsciència de la gent de ciutat quan va al camp és notòria, com demostren diversos vídeos on acaben mal parats. L’últim a fer-se viral és el d’una vaca de Galícia que va envestir una noia que es va apropar massa per fer-se una foto per a Instagram. La vaca en qüestió va reaccionar perquè tenia la seva cria al costat i la influencer s’havia apropat massa. La vaca va creure que la seva criatura corria perill i no va dubtar a reaccionar. El vídeo del moment s’ha fet viral a Twitter, on ha rebut molts comentaris i crítiques.

Urbanitas por el campo, mi contenido favorito pic.twitter.com/yR3ddGkM2j — ⚔️Skyripa ⚔️ (@ronarru) July 15, 2023 El vídeo on es pot veure la noia apropant-se massa a la cria i la vaca envestint-la per protegir-la. A les xarxes socials s’ha criticat molt a aquesta noia per la seva inconsciència / Twitter

“Urbanites al camp”: reaccions a les xarxes davant la inconsciència de la noia

El compte que l’ha difós a Twitter comparteix el vídeo amb la frase “Urbanites al camp, el meu contingut preferit”. Ja acumula gairebé 12.000 likes i centenars de comentaris, però el vídeo original és de TikTok, on Noe Martos va gravar aquest clip. El va publicar amb la frase “Mai he odiat tant unes banyes”. El vídeo es va gravar a Galícia i també s’ha fet viral a TikTok. La noia no esperava la reacció de l’animal i la va agafar per sorpresa. Per sort, la cosa no va anar a més i la vaca no va fer mal a la noia. De fet, l’animal no va voler envestir-la amb les banyes, sinó que li va donar un cop amb el cap. La noia ha rebut moltes crítiques per la seva inconsciència en situar-se tan a prop de l’animal.