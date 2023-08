VIDEO | Una vaca embiste a una chica que se hacía una foto con su cría

La inconsciencia de la gente de ciudad cuando va al campo es notoria, como demuestran varios videos donde acaban mal parados. El último a hacerse viral es el de una vaca de Galicia que embistió una chica que se acercó demasiado para hacerse una foto para Instagram. La vaca en cuestión reaccionó porque tenía su cría al lado y la influencer se había acercado demasiado. La vaca creyó que su cría corría peligro y no dudó en reaccionar. El video del momento se ha hecho viral en Twitter, donde ha recibido muchos comentarios y críticas.

Urbanitas por el campo, mi contenido favorito pic.twitter.com/yR3ddGkM2j — ⚔️Skyripa ⚔️ (@ronarru) July 15, 2023 El video donde se puede ver la chica acercándose demasiada a la cría y la vaca embistiéndola para protegerla. En las redes sociales se ha criticado mucho a esta chica por su inconsciencia / Twitter

«Urbanitas en el campo»: reacciones en las redes ante la inconsciencia de la chica

La cuenta que lo ha difundido en Twitter comparte el video con la frase «Urbanitas en el campo, mi contenido preferido». Ya acumula casi 12.000 likes y centenares de comentarios, pero el video original es de TikTok, donde Noe Martos grabó este clip. Lo publicó con la frase «Nunca he odiado tanto unos cuernos». El video se grabó en Galicia y también se ha hecho viral a TikTok. La chica no esperaba la reacción del animal y la cogió por sorpresa. Por suerte, la cosa no fue además y la vaca no hizo daño a la chica. De hecho, el animal no quiso embestirla con los cuernos, sino que le dio una vez con el jefe. La chica ha recibido muchas críticas por su inconsciencia al situarse tan cerca del animal.