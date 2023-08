Batet renúncia a presidir el Congrés i facilita l’entesa progressista

La presidenta del Congrés dels Diputats, la socialista Meritxell Batet, ha descartat repetir al capdavant de la cambra baixa. Així ho ha confirmat a la cúpula del PSOE, segons fonts del partit. La decisió de Batet arriba enmig de les negociacions per formar la Mesa del Congrés, que s’ha de constituir el pròxim 17 d’agost i serà el primer termòmetre d’una hipotètica investidura de Pedro Sánchez. La renúncia de Batet facilitarà l’entesa progressista, ja que tant Podemos com l’independentisme li tenen guardats molts retrets de la legislatura passada.

La versió que el PSOE s’ha encarregat de fer circular és que Batet dona per tancar una etapa important de la seva trajectòria política i que ha decidit deixar pas a altres diputats després del “gran honor” que ha sigut presidir el Congrés. Però el cert és que hi havia diverses veus a Podemos i a Sumar que no la veien amb bons ulls —sobretot després del seu paper en la retirada de l’acta del diputat canari Alberto Rodríguez—. Els partits independentistes també tenen una llarga llista de greuges contra la diputada del PSC, amb qui s’han enfrontat en nombroses ocasions, en especial per l’ús del català al Congrés.

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, parla amb un diputat / Europa Press

L’exportaveu d’Unidas Podemos, Pablo Echenique, va advertir aquest dilluns que era una “temeritat” que Meritxell Batet repetís com a candidata a presidir el Congrés i va recuperar la proposta de donar la presidència a un diputat que no sigui del PSOE. Pablo Iglesias ho va intentar el 2019, però finalment Pedro Sánchez va sortir-se amb la seva. Poc després, un diputat andalús d’Izquierda Unida integrat a dins de Sumar va recollir el guant i va defensar que era una possibilitat que s’havia de debatre “col·lectivament” entre els socis de govern, però en cap cas descartava pressionar per forçar un canvi de paradigma de cara a la legislatura que comença.

Negociacions a contrarellotge: el 17-A, data límit

El PSOE i Sumar estan immersos en una negociació a contrarellotge per pactar la Mesa del Congrés, perquè això donarà al bloc progressista el control de les intervencions i dels temps de la cambra. I no és un fet menor, ja que tan bon punt se celebri la primera votació d’investidura, sigui d’Alberto Núñez Feijóo o de Pedro Sánchez, es posarà en marxa el compte enrere per celebrar noves eleccions si cap candidat aconsegueix els suports necessaris per ser president. En aquest context, els vots de l’independentisme català tornen a ser claus.

La Mesa del Congrés consta de nou membres i el bloc que encapçalen PSOE i Sumar aspiren a tenir-ne cinc, mentre que els quatre restants serien per a PP i Vox. Però per això cal que el govern de coalició es posi d’acord amb els independentistes i els nacionalistes. La idea del PSOE és retenir la presidència, però cada vegada hi ha més veus que qüestionen que hagi de ser un diputat socialista qui estigui al capdavant de la cambra. S’ha parlat d’algun diputat de Sumar com a alternativa més viable, mentre que els independentistes catalans o fins i tot el PNB podrien ocupar alguna cadira.