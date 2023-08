La Mesa del Congrés, primer termòmetre de la investidura de Sánchez

Falten 10 dies per la constitució del Congrés dels Diputats i l’elecció de la Mesa serà un moment clau per posar a prova el termòmetre de la investidura de Pedro Sánchez. Els socialistes confien a retenir presidència de la Mesa, un càrrec que permet controlar els temps de les intervencions i de l’agenda legislativa, i per aconseguir-ho necessiten els vots de tots els partits amb qui posteriorment hauran de pactar la investidura de Sánchez: ERC, Junts, Bildu, PNB i BNG, a més de Sumar.

La Mesa del Congrés té nou membres i els resultats del 23-J permetrien, si el 17 d’agost hi ha acord amb els independentistes i els nacionalistes perifèrics, que el bloc progressista en tingui cinc, mentre que PP i Vox es repartirien els quatre restants. La número dos d’ERC, Teresa Jordà, ha assegurat que una de les cinc cadires que corresponen a la majoria progressista podria ser per a l’independentisme o fins i tot per al PNB, segons ha explicat en una entrevista a El Periódico.

L’exconsellera d’Acció Climàtica veu “obvi” que per poder negociar amb el PSOE primera es configuri una Mesa del Congrés presidida pel “suposat progressisme” espanyol. Jordà ha avançat que els socialistes els han confirmat que “no hi haurà cap mena de problema” perquè ERC i Junts tinguin grup propi al Congrés, una fita important pel que suposa en qüestions de funcionament –torns de paraula, presència a les comissions– com de recursos –pressupost, assessors–.

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, interpel·la Pedro Sánchez / Europa Press

Qui ha de presidir el Congrés?

Les negociacions per tancar la Mesa del Congrés també tenen lloc a l’interior de la coalició de govern PSOE-Sumar, que debaten qui és la persona idònia per a presidir la cambra. L’exportaveu d’Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, ha obert la caixa dels trons i ha considerat una “temeritat” que el PSOE pugui tornar a presentar Meritxell Batet com a candidata a presidir el Congrés. El dirigent de Podem ha reclamat una candidata que reuneixi “el consens de les diferents forces que conformen la majoria”.

El dirigent d’Esquerra Unida i diputat de Sumar per Córdoba, Enrique Santiago, ha assegurat que és positiu tenir en “consideració” la proposta de Podem de buscar un candidat que no sigui necessàriament del PSOE per presidir el Congrés. Amb tot, considera que és una possibilitat que cal discutir “col·lectivament” i no intentar posar des d’una part. L’anterior legislatura Pablo Iglesias va fer una proposta similar, però no va tirar endavant.