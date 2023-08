La Mesa del Congreso, primer termómetro de la investidura de Sánchez

Faltan 10 días para la constitución del Congreso de los Diputados y la elección de la Mesa será un momento clave para poner a prueba el termómetro de la investidura de Pedro Sánchez. Los socialistas confían en retener presidencia de la Mesa, un cargo que permite controlar los tiempos de las intervenciones y de la agenda legislativa, y para conseguirlo necesitan los votos de todos los partidos con quienes posteriormente tendrán que pactar la investidura de Sánchez: ERC, Junts, Bildu, PNB y BNG, además de Sumar.

La Mesa del Congreso tiene nueve miembros y los resultados del 23-J permitirían, si el 17 de agosto hay acuerdo con los independentistas y los nacionalistas periféricos, que el bloque progresista tenga cinco, mientras que PP y Vox se repartirían los cuatro restantes. La número dos de ERC, Teresa Jordà, ha asegurado que una de las cinco sillas que corresponden a la mayoría progresista podría ser para el independentismo o incluso para el PNB, según ha explicado en una entrevista en El Periódico .

La exconsejera de Acción Climática ve “obvio” que para poder negociar con el PSOE primero se configure una Mesa del Congreso presidida por el “supuesto progresismo” español. Jordà ha avanzado que los socialistas les han confirmado que «no habrá ningún tipo de problema» para que ERC y Junts tengan grupo propio en el Congreso, un hito importante por lo que supone en cuestiones de funcionamiento —turnos de palabra, presencia en las comisiones— como de recursos —presupuesto, asesores—.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interpela Pedro Sánchez / Europa Press

¿Quién tiene que presidir el Congreso?

Las negociaciones para cerrar la Mesa del Congreso también tienen lugar en el interior de la coalición de gobierno PSOE-Sumar, que debaten quién es la persona idónea para presidir la cámara. El exportavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha abierto la caja de los truenos y ha considerado una “temeridad” que el PSOE pueda volver a presentar a Meritxell Batet como candidata a presidir el Congreso. El dirigente de Podemos ha reclamado una candidata que reúna “el consenso de las diferentes fuerzas que conformen la mayoría”.

El dirigente de Izquierda Unida y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha asegurado que es positivo tener en “consideración” la propuesta de Podemos de buscar un candidato que no sea necesariamente del PSOE para presidir el Congreso. Con todo, considera que es una posibilidad que hay que discutir “colectivamente” y no intentar imponer desde una parte. La anterior legislatura Pablo Iglesias hizo una propuesta similar, pero no salió adelante.