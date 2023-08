El catalán entra de lleno en las negociaciones para la investidura de Sánchez

El uso del catalán en el Congreso de los Diputados y en la Unión Europea ha entrado de lleno en las negociaciones del PSOE, Sumar y el independentismo para pactar la investidura de Pedro Sánchez. A pesar de que las conversaciones girarán alrededor del referéndum y la amnistía, el catalán se ha colado como actor secundario, como un bonus track que los partidos independentistas podrían dejar atado, incluso si finalmente no hay acuerdo. Todo dependerá de la predisposición del PSOE, que ahora tiene más presión que nunca para dar pasos concretas en la defensa del catalán.

Sumar ha propuesto reformar el reglamento del Congreso para permitir que los diputados puedan expresarse en catalán, eusquera y gallego en los plenos y en las comisiones. Hace unos meses la pinza del PSOE con el PP, Vox y Ciutadans tumbó una propuesta similar, pero ahora ERC y Junts podrían exigirlo como parte del acuerdo para pactar la Mesa del Congreso, que los socialistas quieren presidir sea como sea para controlar los tiempos del proceso de investidura.

El catalán en Europa, la promesa fallida de la mesa de diálogo

El otro campo de juego es el uso del catalán en la Unión Europea. Pedro Sánchez se comprometió con ERC a llevar la petición al Parlamento Europeo, pero hace un año que está encallada y los socialistas no han mostrado demasiado interés para presionar a la mesa de la Eurocámara para que la tramite. Fuentes de la Moncloa matizan que solo se comprometieron a hacer la petición, pero ahora los republicanos quieren aprovechar las negociaciones con el PSOE para exigir a Sánchez que “culmine” el proceso.

Una votación al pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo / Unión Europea

Plataforma per la Llengua considera que no es suficiente y reclama a los partidos independentistas que reclamen la oficialidad del catalán en la UE. «Queremos el pan entero, no las migajas», reivindica la vicepresidenta de la entidad, Mireia Plana, en declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias (ACN). Plana considera que la combinación de la presidencia española del Consejo de la UE con las negociaciones para la investidura de Sánchez hace que sea “un buen momento” para exigir al estado que «abogue por la presencia del catalán de manera oficial”.

«No queremos promesas, queremos hechos”, insiste Plana. En la mesa de diálogo, la Generalitat y el gobierno español se centraron en el uso del catalán en el Parlamento Europeo porque el gobierno catalán lo consideró un hito más factible que hacer que el catalán sea oficial en toda la Unión Europea. Plataforma per la Llengua cree que es “mucho más importante” luchar por la oficialidad del catalán porque comporta toda una serie de “preceptos lingüísticos” clave como el etiquetado de productos.

Promesas incumplidas en el Senado

La última reunión de la mesa de diálogo, ahora hace un año, sirvió para que el gobierno español se comprometiera a revisar el reglamento del Senado para permitir las intervenciones en catalán. A pesar de que se han mantenido conversaciones, la reforma no se ha hecho por el poco interés del PSOE. Fuentes de gobierno catalán recuerdan a la ACN que los acuerdos continúan vigentes y exigirán los socialistas que los cumplan.