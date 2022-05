VÍDEO | Meritxell Batet torna a censurar el català al Congrés dels Diputats

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha tallat la paraula al diputat de la CUP Albert Botran per expressar-se en català al ple de la cambra baixa aquest dimarts a la tarda durant el debat d’una iniciativa del PP per reforçar la inspecció educativa de l’Estat. Batet ha demanat fins a tres ocasions a Botran que canviés al castellà perquè “el reglament l’obliga”, però el cupaire ha continuat en català. “M’agradaria expressar-me en la meva llengua, que per això ho és”, ha dit Botran, sota les protestes d’altres diputats. Batet ha respost que els diputats al Congrés “s’han d’expressar en llengua castellana, que és la de tots”.

Mentre Batet intentava que Botran respongués en castellà hi havia diputats que feien soroll amb els peus. La presidenta del Congrés ha recriminat aquesta actitud d’alguns parlamentaris i els ha dit que no necessitava “acompanyament”. Finalment, la presidenta del Congrés ha tallat el micròfon a Botran i l’ha obligat a abandonar la tribuna.

Altres moments de la censura del català per part de Batet al Congrés

Aquesta no és la primera vegada que la CUP intentat intervenir al Congrés en català i al presidenta ho atura. El novembre del 2021 la també diputada de la CUP Mireia Vehí va denunciar el menyspreu al català aprofitant el debat de votació dels pressupostos generals de l’Estat per al 2022. Vehí va recordar que el Suprem havia inadmès a tràmit el recurs del Govern contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el que posava en perill la immersió lingüística i va criticar el menyspreu d’alguns periodistes de RNE que havien fet broma dels noms que tindrien algunes sèries en català amb la introducció de la quota del 6% pactada per ERC.

Vehí va fet aquesta denúncia des de la tribuna del Congrés i ho va fer en català fins que la presidenta de la cambra, Meritxell Batet, li va ordenar canviar al castellà. “Li demano que continuï la seva intervenció… amb el fi que tots la puguem entendre”, li va dit Batet, al que Vehí va respondre amb una pregunta retòrica. “Per què la presidenta del Congrés em talla quan parlo en català, però la mesa no talla el representant de Vox quan li diu coses racistes al diputat del PSOE?”, es va preguntar. Però tot i així aquesta última part del discurs la va fer en castellà.

El novembre del 2020 hi havia hagut un altre episodi semblant La presidenta de Congrés va retirar la paraula aal ple al diputat de la CUP Albert Botran i al del BNG Néstor Rego per la seva negativa a utilitzar el castellà i defensar, respectivament en català i gallec, la seva posició davant d’una proposició no de llei de Vox que buscava instar el govern espanyol a garantir el dret a estudiar “exclusivament” en castellà a tot el territori nacional. En el cas de Botran, Batet li va demanar fins a quatre vegades que complís el reglament de la cambra baixa espanyola i renunciés a parlar en català, però el diputat independentista s’hi va negar. La CUP va denunciar els fets amb una piulada amb vídeo en què es veia el que havia passat.