Una «sardana» catalana ya es Disco de Platino

No hay nadie en todo Cataluña que no haya escuchado nunca esta canción. A pesar de haberse publicado hace menos de un año, la canción de los mataronenses The Tyets ‘Coti x Coti’ se ha convertido en un auténtico fenómeno viral que ha roto todas las barreras que alguien se hubiera podido llegar a imaginar nunca. Después de haberse viralizado a través de TikTok y de sonar en todas las emisoras de radio, discotecas, fiestas mayores o cualquier bar de pueblo de Cataluña, la canción ha conseguido su primer Disco de Platino. Y es que la apuesta de fusionar los ritmos latinos del reggaetón con la tradición catalana de la sardana ha causado un furor inimaginable. Una fórmula de éxito condensada en menos de dos minutos y medio de canción.

Esta semana el grupo ha recibido su primer Disco de Platino de la historia. En una publicación a su cuenta de Twitter, los mataronenses han celebrado su éxito del cual consideran que es un «hit estratosférico», pero avisan que tienen ganas de más y que quieren que obtener el doble Disco de Platino, uno de los máximos reconocimientos que puede llegar a recibir un artista. De hecho, la progresión que ha acompañado el grupo durante todos estos días es tan positiva que no se puede descartar que lo consigan tarde o temprano, porque ya consiguieron el disco de oro el pasado 13 de junio. La canción ya ha conseguido un total de 13,39 millones de reproducciones a Spotify y casi 4 millones en YouTube.

Un hit estratosfèric, prepareu-me ja el disc PLATINO🤯😱😭✨❤️



💿💿💿💿GRÀCIES PENYA💿💿💿💿

Coti x Coti ➡️ Disc Platino🔆

The Tyets dentro del Top de ventas de la semana

La canción del grupo catalán también ha conseguido colocarse en la posición número 65 del Top 100 de canciones más vendidas de la semana en España. Unas cifras inauditas para los mataronenses antes de sacar esta canción que ha roto esquemas.