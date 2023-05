Revolucionar la música en catalán y la sardana con ‘cotis’: el éxito de The Tyets

El fenómeno de The Tyets, el grupo catalán que ha conseguido represtigiar la sardana entre los jóvenes, continúa extendiéndose a pesar de las críticas de quienes lamentan que las letras tengan castellanismos como ‘salsero’, ‘bailoteo’, ‘marujeo’ o ‘coti’. Imparables, han saltado la barrera de Cataluña y se están haciendo populares en el extranjero. Entre los jóvenes, la canción Coti x coti se ha popularizado y en las fiestas y conciertos donde suena muchos de los espectadores bailan sardanas –o lo intentan– y muestran su orgullo por la cultura catalana. Ahora bien, The Tyets también tiene críticos o haters -como se denominan hoy en día entre los jóvenes- que cargan contra el grupo por utilizar castellanismos en sus letras. Los lingüistas, no obstante, les agradecen el trabajo que están haciendo con su música.

https://www.youtube.com/watch?v=kx73ozrj7qe Coti x coti, de The Tyets

Es el caso del lingüista y coordinador de lengua de La Intersindical, Gerard Furest, que recuerda que este debate es “recurrente” y ya surgió cuando Rosalía publicó un videoclip donde decía ‘cumpleanys’ en vez de ‘aniversari’. “Es mejor que no haya interferencia lingüística, porque todo se puede expresar y rimar en catalán, y además la interferencia es un síntoma de sustitución lingüística, pero vale más que se cante así que en una lengua hegemónica”, explica. El lingüista da «la enhorabuena» a The Tyets porque han conseguido llegar a centenares de miles de personas en catalán. “Pienso que, si la música es buena, también habrían llegado, pero es mejor esto que nada”, añade.

Furest les pide que, además de hacer “este buen trabajo” con su música actual, “afinen un poco en los usos lingüísticos”, pero insiste en que “más vale esto que cantar en castellano”. En este sentido, cita el lingüista Joan Solà, que pidió a los jóvenes que “hablen cómo puedan el catalán, pero lo hablen”. “Los jóvenes son el futuro de una lengua. Si no conectan con el catalán, no habrá futuro”, razona Furest, a pesar de que sostiene que para conectar con el catalán no hay que hacer castellanismos. Por eso reclama “articular un catalán coloquial que no suene extraño a los jóvenes”.

“Ir todos a una para fomentar el catalán”

La construcción de este catalán coloquial que vuelva a conquistar los jóvenes y fomente el uso de la lengua, se debe hacer “yendo todos a una”. “Necesitamos los medios de comunicación, los políticos, los cantantes, todo el mundo a la par”, explica Furest. Cita como ejemplo la época en que Joaquim Nadal era consejero y se produjo un grave agujero al Carmel: “Nunca nadie había sentido esta palabra y de golpe todo el país hablaba del «esvoranc» porque los medios lo denominaban así”. También pone como ejemplo el momento en que Alfonso Guerra dijo “ nos hemos cepillado el Estatuto ” y la prensa catalana lo tradujo por “hemos pasado el ribot”. “Todo el mundo empezó a decir ‘passar el ribot’, y es así como se normaliza la lengua. Esto también se puede hacer con las canciones”, apunta.

Ahora bien, asegura que para poder hacer esto hay que estar “desacomplejado”. “Tener miedo de poner palabras porque suenan demasiado catalanas es diglosia. Las palabras no son ni bonitas ni feas, es la interpretación social que le damos en función del prestigio de la lengua”, argumenta.

Clase de sardanas en un colegio arran el éxito de Coti x coti / ACN

El catalán, presente en todos los géneros

Por su parte, el lingüista Rudolf Ortega apunta que The Tyets “hacen un favor a la lengua” porque “cuanto más grupos canten en catalán mejor, y cuantos más géneros también mejor”. “No es una cuestión de que solo hayan aparecido ellos, sino que cada vez hay más gente que introduce el catalán en otros géneros”, explica. “Antes había, a grandes rasgos, Manel y Txarango, pero en los últimos años está apareciendo otra gente que hace una música en catalán que antes no se veía”, añade.

El lingüista cree que para llegar a los jóvenes no hay que hacer una lengua “interferida” y que las interferencias no te convierten en más moderno, pero que es una opción aceptable. “Si ellos tienen la necesidad de explicar las cosas así porque es como hablan, está bien. No está perjudicando la lengua, a pesar de que tenemos recursos por habla de todo con cualquier registro”, razona.

Escándalo con Sau y aplausos a The Tyets

Ortega considera que el escándalo que hubo el 1989 cuando Sau triunfó con Boig per tu se produjo porque “decir ‘reflexada’ [en lugar de ‘reflectida’, la forma correcta de conjugar el verbo] era un error enmendable, un barbarismo que no aportaba nada”. En cambio, cree que Manel, que utiliza la palabra ‘tamany’, Antònia Font o The Tyets lo hacen de una forma consciente” y “por algún motivo”, sea el ritmo, la rima o cualquier otro. “El ‘cumpleanys’ de Rosalía también te está diciendo algo del personaje, se utiliza de forma consciente, no como el ‘reflexada’ en lugar de reflejada de Sau”, explica.

Furest cree que el hecho de que entonces la sociedad se echara las manos a la cabeza y ahora, en cambio, acepte ‘salsero’ y ‘cotilleo’ se debe al retroceso del catalán. “En la época de Boig per tu se hacía la campaña de la Norma, que hizo, por ejemplo, que ahora no digamos buzón sino bústia. Había mucha ilusión y TV3 era muy estricta para garantizar que se hablara en catalán correcto. Los lingüistas tenían mucha autoridad”, explica Furest. Cree que después TV3 se ha convertido en “una casa de sombreros” y esto “muestra la degradación de la lengua”, puesto que “el bilingüismo siempre lleva la interferencia de la lengua hegemónica sobre la subordinada”.

Represtigiar la sardana: el hito de The Tyets

El lingüista valora que The Tyets haya conseguido llegar a un público muy joven y acercarlo a la sardana. “Nadie había conseguido represtigiar la sardana y ellos lo han hecho. Ahora vemos fiestas y conciertos donde los jóvenes bailan sardanas y es gracias a ellos”, apunta. El presidente de la Confederación Sardanista de Cataluña, Xavier Tresserras, asegura que la canción ‘Coti x coti’ ha tenido “mucho impacto” en el mundo de las sardanas.

“La sardana es universal, es divertida y es para todo el mundo. A quien se pone, le gusta, el problema era que la gente ya no se ponía”, explica Tresserras, que cree que gracias a este grupo la gente se está acercando. A parecer de la Confederación Sardanista, el efecto principal de esta música se ha producido en casa, a pesar de que Tresserras lamenta que “ni nosotros mismos nos creemos la importancia de nuestra cultura popular”. “La cultura popular siempre ha sido la hermana pequeña de la cultura, una cultura de alpargatas y de faja, pero es más grande que todo esto. Es la base fundamental de toda la cultura catalana”, razona.

Cruz que The Tyets han conseguido que la gente se dé cuenta que “la cultura tradicional es la base de toda la cultura del país y el que nos hace diferentes”. Como muestra de reconocimiento, la Confederación concedió el premio a la innovación a este grupo catalán. “Hacen una cosa totalmente diferente que innova en el baile popular y merece ser reconocida”, concluye Tresserras.