Noche loca en ‘Eufòria’: sardanas, un corte de pelo y muchos favoritos

Eufòria en estado puro. Pocas veces se había visto una gala tan y tan intensa, con un nivel altísimo y actuaciones increíbles. Es cierto que ha habido dos concursantes que claramente no han estado al nivel del resto, pero si no hubiera sido por eso, habría sido muy complicado decidir a quién nominar. La silla de favorito también ha rotado mucho, hasta el punto que en la cuarta actuación de la noche ya habían pasado tres personas por este trono tan deseado. Finalmente ha sido Jim quién ha contado con este privilegio, lo que se ha merecido con todas las letras.

La de Granollers se ha marcado una actuación de 10 y no era fácil para ella, puesto que tenía que cantar al amor cuando asegura no haberse enamorado nunca. Más allá de esto, tenía que actuar y representar una pieza musical en la que la protagonista tenía dos personalidades muy marcadas que le han forzado a ir haciendo giros y cambios de colores de la voz constantemente. El resultado ha sido magnífico, un tema con mucha teatralidad que ha hecho «superbien» tal como han destacado el jurado. El VAR musical ha querido felicitarla por su trabajo y su actitud, además.

Desde TV3 decían que esta gala supondría un antes y un después en ella. Lo que pocos se esperaban era que se refirieran a estéticamente… Y es le han teñido el pelo de rojo y le han cortado parte de la coleta en plena actuación.

Jim se corta la coleta en plena actuación | TV3

Alèxia y Elena reciben el aplauso del jurado

La primera favorita, sin embargo, había sido Alèxia. En esta ocasión, habían escogido para ella un tema que sabían que la haría brillar: Born this way de Lady Gaga. La puesta en escena fue la mejor y ella se mostró muy agresiva y con una potencia de voz espectacular. Los miembros del jurado le han alabado muchísimo: «Has estado explosiva y maravillosa en una tesitura nueva para ti. Nos encanta la metamorfosis que has hecho en las últimas semanas», le han dicho.

Alèxia sorprende en una actuación de estilo nuevo para ella | TV3

Elena ha sido la única que ha conseguido emocionar al jurado, eso sí. La mallorquina tenía en las manos todo un himno, Mujer contra mujer de Mecano. Lo ha interpretado a la perfección, aunque nerviosa y muy emocionada. Desde el jurado no lo han querido hacer favorita como pequeño castigo por la inseguridad que ha mostrado en un principio, aunque han aplaudido con fuerza que haya acabado llorando y contagiada de una emoción muy potente que ha traspasado la pantalla: «Eres una bestia, felicidades y gracias«, han soltado.

Después de esta gala vuelve a quedar claro que el premio acabará en manos de Jim, Elena o Alèxia. Ellas tres son las claras protagonistas de esta edición con mucho poder femenino.

Elena llora después de una canción muy emotiva | TV3

Sardanas, capgrossos y una superheroína en Eufòria

En cuanto al resto de actuaciones, ha destacado una muy divertida. Tomàs tenía que interpretar la exitosa Coti x coti , un tema muy de actualidad en catalán que se ha hecho suyo con mucha destreza. El plató se ha convertido en una fiesta con una sardana, capgrossos y gigantes en directo. Esta no era su zona de confort, pero se ha adaptado muy bien y no ha perdido la sonrisa en ningún momento. Gracias a esto, Carol, Lildami y Elena han decidido que se merecía sentarse a la silla de favorito por primera vez.

Tomàs con una pandilla de sardanistes | TV3

El momento friki de la noche lo ha protagonizado Sofia. Vestida de superheroína, la concursante ha interpretado una canción de Josmar que fue un himno en su momento. Ha pasado a la siguiente gala sin problemas, aunque no ha brillado como en otras ocasiones. La Carla, por su parte, se ha acabado salvando por los pelos de la nominación después de una Girls wanna have fun en la que no ha destacado nada. El nivel era bastante inferior al de los compañeros, pero han querido premiar su actitud y ha pasado salvada.

Carlos, Claudia y Paula en la zona de peligro

Carlos y Paula venían de la repesca de la semana pasada, en la que el público dejó claro que les quería dar una segunda oportunidad. En el caso de ella, la actuación ha sido muy buena y ha demostrado que tiene mucha potencia de voz. Le habían hecho favorita, pero esto no ha impedido que el VAR musical la nominara por culpa de unos coros que no había hecho bien. No se ha mostrado muy contenta con este castigo porque lo había hecho muy bien como solista, pero al final ha sido salvada por los coaches y ya ha cambiado la cara.

Carlos ha vuelto a cambiar de registro y el resultado no ha sido muy bueno. Ha convertido el escenario en una fiesta, sí, pero no ha convencido al jurado porque no ha lucido y no se ha adaptado muy bien a este estilo. En comparación al resto ha sido muy flojo y, claramente, se merecía ser uno de los nominados. La otra concursante que ha acabado en la zona de peligro ha sido Clàudia. En su caso, tenía un tema difícil del SX3 que no le ha favorecido nada. Ha desafinado y no se ha creído la canción, lo que le ha dejado como la peor de la noche. El público ha decidido que fuera ella la expulsada con un 42%, una decisión acertada que realmente era justa.

Clàudia, eliminada de Eufòria | TV3